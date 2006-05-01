Раздел: Происшествия
На Подоле разоблачили публичный дом
На "заведение" пожаловались жители дома.
Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность «публичного дома», который функционировал в подвальном помещении одного из жилых домов в Подольском районе Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Отмечается, что в ведомство пожаловались жильцы многоэтажки. Соседи рассказали, что в подвальном помещении их дома функционирует место разврата, постоянно нарушается общественный порядок. Правоохранители съездили туда с проверкой.
В итоге, по результатам проведенных следственных и негласных следственных действий были задержан организатор и администратор «публичного дома».
«В созданном месте разврата постоянно находилось около 7 женщин, которыми предоставлялись услуги сексуального характера посетителям заведения за денежное вознаграждение в размере 1500 грн», - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время деятельность нелегального заведения приостановлена. Обвинительный акт в отношении злоумышленников по ч.2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК Украины направлен в суд.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность «публичного дома», который функционировал в подвальном помещении одного из жилых домов в Подольском районе Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Отмечается, что в ведомство пожаловались жильцы многоэтажки. Соседи рассказали, что в подвальном помещении их дома функционирует место разврата, постоянно нарушается общественный порядок. Правоохранители съездили туда с проверкой.
В итоге, по результатам проведенных следственных и негласных следственных действий были задержан организатор и администратор «публичного дома».
«В созданном месте разврата постоянно находилось около 7 женщин, которыми предоставлялись услуги сексуального характера посетителям заведения за денежное вознаграждение в размере 1500 грн», - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время деятельность нелегального заведения приостановлена. Обвинительный акт в отношении злоумышленников по ч.2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК Украины направлен в суд.
Читайте также: В Киеве журналист пострадал во время стрельбы в пабе
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
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