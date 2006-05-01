Раздел: Происшествия
На Киевщине разыскивают 14-летнюю девушку
Родители и полиция просят о помощи.
14-летняя Клименко Мария Игоревна ушла с уроков приблизительно в 12 часов 3 мая. Девочка никого не предупредила, что уходит, и никому не говорила, куда собирается. Поэтому ни учителя, ни одноклассники не в курсе, куда направилась Мария. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Такой Машу видели в последний раз
Характерные приметы Маши:
С виду 15 лет;
Худощавое телосложение;
Рост 152 см;
Зеленые глаза, русые волосы по плечи.
Одежда, в которой последний раз видели девочку:
Белая курточка на молнии
Светлый свитер с американским флагом
Брюки в черно-белую полоску, черные кроссовки и кожаный рюкзак.
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Полиция просит всех, кто обладает любой информацией по поводу местонахождения девочки, звонить по номеру 0(45)-976-13-35 (дежурная часть Ирпенского отдела полиции). Или же сообщить, набрав «102».
14-летняя Клименко Мария Игоревна ушла с уроков приблизительно в 12 часов 3 мая. Девочка никого не предупредила, что уходит, и никому не говорила, куда собирается. Поэтому ни учителя, ни одноклассники не в курсе, куда направилась Мария. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Такой Машу видели в последний раз
Характерные приметы Маши:
С виду 15 лет;
Худощавое телосложение;
Рост 152 см;
Зеленые глаза, русые волосы по плечи.
Одежда, в которой последний раз видели девочку:
Белая курточка на молнии
Светлый свитер с американским флагом
Брюки в черно-белую полоску, черные кроссовки и кожаный рюкзак.
Читайте также: На Закарпатье образовались пробки на пунктах пропуска
Полиция просит всех, кто обладает любой информацией по поводу местонахождения девочки, звонить по номеру 0(45)-976-13-35 (дежурная часть Ирпенского отдела полиции). Или же сообщить, набрав «102».
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