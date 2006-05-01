Раздел: Происшествия
Под Киевом столкнулись две легковушки: пострадала семья
Пострадали оба водителя и пассажиры Hyundai.
Авария произошла в районе Березани на трассе Полтава-Киев, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что на дороге водитель автомобиля Hyundai AX-35 не разминулся с DAEWOO Sens.
В результате происшествия пострадали оба водителя и пассажиры Hyundai AX-35 – жена и сын автомобилиста. С места происшествия участников ДТП госпитализировали в местную больницу.
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Всего за минувшие сутки, 5 мая, на дорогах Киевской области произошло 82 аварии.
Авария произошла в районе Березани на трассе Полтава-Киев, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что на дороге водитель автомобиля Hyundai AX-35 не разминулся с DAEWOO Sens.
В результате происшествия пострадали оба водителя и пассажиры Hyundai AX-35 – жена и сын автомобилиста. С места происшествия участников ДТП госпитализировали в местную больницу.
Читайте также: На Троещине затопило проезжую часть
Всего за минувшие сутки, 5 мая, на дорогах Киевской области произошло 82 аварии.
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