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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на стройке произошел смертельный инцидент

В Киеве на стройке произошел смертельный инцидентУ мужчины остановилось сердце.

В понедельник, 6 мая, в недостроенном здании на улице Теодора Драйзера скончался 55-летний мужчина. Погибший работал на стройке. Бездыханное тело обнаружили его коллеги. У мужчины были серьезные проблемы с сердцем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Трагический случай произошел около 5:30.

По словам полиции, на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено. По всей видимости, у мужчины просто остановилось сердце. Его коллеги сообщили, что он жаловался на боли в сердце и в ближайшее время должен был ложиться в больницу. Утром у мужчины была сильная одышка, а буквально через час его обнаружили мертвым в недостроенном помещении.

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На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

В Киеве на стройке произошел смертельный инцидент
В Киеве на стройке произошел смертельный инцидент
В Киеве на стройке произошел смертельный инцидент
В Киеве на стройке произошел смертельный инцидент
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 Теги: Киев, стройка

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