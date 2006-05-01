Раздел: Происшествия
В Киеве на стройке произошел смертельный инцидент
У мужчины остановилось сердце.
В понедельник, 6 мая, в недостроенном здании на улице Теодора Драйзера скончался 55-летний мужчина. Погибший работал на стройке. Бездыханное тело обнаружили его коллеги. У мужчины были серьезные проблемы с сердцем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Трагический случай произошел около 5:30.
По словам полиции, на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено. По всей видимости, у мужчины просто остановилось сердце. Его коллеги сообщили, что он жаловался на боли в сердце и в ближайшее время должен был ложиться в больницу. Утром у мужчины была сильная одышка, а буквально через час его обнаружили мертвым в недостроенном помещении.
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На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
В понедельник, 6 мая, в недостроенном здании на улице Теодора Драйзера скончался 55-летний мужчина. Погибший работал на стройке. Бездыханное тело обнаружили его коллеги. У мужчины были серьезные проблемы с сердцем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Трагический случай произошел около 5:30.
По словам полиции, на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено. По всей видимости, у мужчины просто остановилось сердце. Его коллеги сообщили, что он жаловался на боли в сердце и в ближайшее время должен был ложиться в больницу. Утром у мужчины была сильная одышка, а буквально через час его обнаружили мертвым в недостроенном помещении.
Читайте также: На Соломенке сквер украсили панно в виде карты Украины
На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
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