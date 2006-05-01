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Раздел: Происшествия  
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«Взрыв» в Киеве: в полиции рассказали подробности

«Взрыв» в Киеве: в полиции рассказали подробностиПравоохранители провели расследование.

В понедельник, 6 мая, в центре Киева в «Арена Сити» прогремел взрыв. Очевидцы рассказывают, что видели, как какой-то человек положил в арке БЦ какие-то вещи, поджег их и убежал. На месте правоохранители провели расследование, посмотрели видео с камер наружного наблюдения и установили, что на самом деле произошло, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Так, «поджигателем» оказалась женщина в красной куртке. На данный момент ее объявили в розыск.

Камеры зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла пакет с личными вещами. Звук якобы «взрыва», который услышали свидетели происшествия, - это хлопок, который был слышен в результате возгорания флакона аэрозольного дезодоранта.

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Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент все усилия сотрудников полиции направленные на то, чтобы установить и задержать женщину, причастную к совершению правонарушения.

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 Теги: Киев, взрыв

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