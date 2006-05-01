Раздел: Происшествия
«Взрыв» в Киеве: в полиции рассказали подробности
Правоохранители провели расследование.
В понедельник, 6 мая, в центре Киева в «Арена Сити» прогремел взрыв. Очевидцы рассказывают, что видели, как какой-то человек положил в арке БЦ какие-то вещи, поджег их и убежал. На месте правоохранители провели расследование, посмотрели видео с камер наружного наблюдения и установили, что на самом деле произошло, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Так, «поджигателем» оказалась женщина в красной куртке. На данный момент ее объявили в розыск.
Камеры зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла пакет с личными вещами. Звук якобы «взрыва», который услышали свидетели происшествия, - это хлопок, который был слышен в результате возгорания флакона аэрозольного дезодоранта.
Читайте также: Убийство полицейского под Киевом: новые подробности
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент все усилия сотрудников полиции направленные на то, чтобы установить и задержать женщину, причастную к совершению правонарушения.
В понедельник, 6 мая, в центре Киева в «Арена Сити» прогремел взрыв. Очевидцы рассказывают, что видели, как какой-то человек положил в арке БЦ какие-то вещи, поджег их и убежал. На месте правоохранители провели расследование, посмотрели видео с камер наружного наблюдения и установили, что на самом деле произошло, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Так, «поджигателем» оказалась женщина в красной куртке. На данный момент ее объявили в розыск.
Камеры зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла пакет с личными вещами. Звук якобы «взрыва», который услышали свидетели происшествия, - это хлопок, который был слышен в результате возгорания флакона аэрозольного дезодоранта.
Читайте также: Убийство полицейского под Киевом: новые подробности
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент все усилия сотрудников полиции направленные на то, чтобы установить и задержать женщину, причастную к совершению правонарушения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий