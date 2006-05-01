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Стрельба в киевском пабе: новые подробности

Стрельба в киевском пабе: новые подробностиПострадал журналист "Настоящего времени".

Пострадавшим во время стрельбы в Киеве оказался журналист "Настоящего времени" Владимир Рунец. Он получил огнестрельное ранение ноги и был госпитализирован, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Конфликт между ним и жителем Оболонского района начался на улице около заведения "Портер Паб".

В ходе ссоры мужчина достал свой законно зарегистрированный охотничий карабин и открыл огонь, в результате чего Рунец был травмирован. После этого "стрелок" скрылся на автомобиле, однако позже сам приехал в Оболонское управление полиции и признался в содеянном.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что пострадавший отдыхал на летней террасе вместе со своей девушкой и друзьями. Нападавшим оказался бывший муж спутницы журналиста.

"Совершив шесть выстрелов, он бросил оружие, сел в авто и скрылся. угрозы жизни пострадавшему нет. Конфликт возникает из-за ревности между ними уже не впервые", – уточнили правоохранители.

На мужчину зарегистрировали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК– хулиганство с применением огнестрельного оружия. За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Напомним, что стрельба произошла в "Портер Пабе" на ул. Героев Днепра. После происшествия злоумышленник уехал на авто с номерами на черном фоне, которые обычно используются военными.

Стрельба в киевском пабе: новые подробности
Стрельба в киевском пабе: новые подробности
Стрельба в киевском пабе: новые подробности
Стрельба в киевском пабе: новые подробности
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 Теги: Киев, стрельба

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