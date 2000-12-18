» » Емили Ратаковски похвасталась накачанной пятой точкой
Раздел: Культура  
0

Емили Ратаковски похвасталась накачанной пятой точкой

Емили Ратаковски похвасталась накачанной пятой точкой Формы на все сто!

Популярная американская модель и актриса Ратаковски не боится демонстрировать свое тело на камеру.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.

Красивая 26-летняя звезда в очередной раз продемонстрировала свою линейку купальников на своей странице в соцсети Instagram. На этот раз горячая модель позировала на пляже, а снимала на камеру ее мать, профессор и писательница Кэтлин Белгли.

Читайте также: Тина Кароль очаровала своей красотой в блестящем платье

Эти женщины умеют быть соблазнительными и не боятся показывать идеальные фигуры.

Емили Ратаковски похвасталась накачанной пятой точкой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Емили Ратаковски, культура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:13 » Автор: Наталия Невская
     102
     0

Похожие новости по теме

Тина Кароль очаровала своей красотой в блестящем платье Тина Кароль очаровала своей красотой в блестящем платье

Наряд выглядит просто роскошно.

Эмили Ратаковски показала идеальные формы в купальнике Эмили Ратаковски показала идеальные формы в купальнике

Фото оказалось поистине "горячим".

Обнаженная Эмили Ратаковски искупалась в море Обнаженная Эмили Ратаковски искупалась в море

Модель решила, что купальники ей ни к чему в жаркой Мексике.

Горячо: Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников Горячо: Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников

Актриса приняла участие в рекламной кампании австралийского бренда Amore + Sorvete.

Эмили Ратаковски обнажилась и оседлала белоснежную лошадь Эмили Ратаковски обнажилась и оседлала белоснежную лошадь

Популярная американская модель решила удивить поклонников абсолютно обнаженным снимком.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх