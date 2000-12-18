Раздел: Культура
Емили Ратаковски похвасталась накачанной пятой точкой
Формы на все сто!
Популярная американская модель и актриса Ратаковски не боится демонстрировать свое тело на камеру.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Красивая 26-летняя звезда в очередной раз продемонстрировала свою линейку купальников на своей странице в соцсети Instagram. На этот раз горячая модель позировала на пляже, а снимала на камеру ее мать, профессор и писательница Кэтлин Белгли.
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Эти женщины умеют быть соблазнительными и не боятся показывать идеальные фигуры.
Популярная американская модель и актриса Ратаковски не боится демонстрировать свое тело на камеру.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Красивая 26-летняя звезда в очередной раз продемонстрировала свою линейку купальников на своей странице в соцсети Instagram. На этот раз горячая модель позировала на пляже, а снимала на камеру ее мать, профессор и писательница Кэтлин Белгли.
Читайте также: Тина Кароль очаровала своей красотой в блестящем платье
Эти женщины умеют быть соблазнительными и не боятся показывать идеальные фигуры.
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