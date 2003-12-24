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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева ошеломила фанатов сменой имиджа

Даша Астафьева ошеломила фанатов сменой имиджаПоклонники в восторге.

Девушка сфотографировалась в обществе известного певца.

Об этом информирует Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Известная украинская певица не перестает эпатировать публику.

Девушка вернулась к своему откровенному образу и все чаще стала появляться в пикантных нарядах. Девушка также решила сменить прическу и нарастить себе длинные пряди по пояс. Астафьева оставила свой фирменный цвет волос.

Певица решила показать новый образ во всей красе и поделилась в Инстаграме множеством фотографий с новой прической. На одном из снимков звезда запечатлена в обществе Виктора Павлика. Певец держит Астафьеву на руках.

«Только #ВикторПавлик и смог меня вынести в этот вечер», — подписала снимок Даша.

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Подписчики девушки не пожалели комплиментов для знаменитостей. «Шикарный мужчина!», «Значит,все таки ты не невыносимая», «Повезло ему», «Ох, цей Віктор, ох, цей Павлік)))», «С длинными волосами другой человек)))», — пишут они.

Даша Астафьева ошеломила фанатов сменой имиджа
Даша Астафьева ошеломила фанатов сменой имиджа
Даша Астафьева ошеломила фанатов сменой имиджа
Даша Астафьева ошеломила фанатов сменой имиджа
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 Теги: Даша Астафьева, культура

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Сегодня, 19:33 » Автор: Наталия Невская
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