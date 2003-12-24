Раздел: Культура
Даша Астафьева ошеломила фанатов сменой имиджа
Поклонники в восторге.
Девушка сфотографировалась в обществе известного певца.
Об этом информирует Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Известная украинская певица не перестает эпатировать публику.
Девушка вернулась к своему откровенному образу и все чаще стала появляться в пикантных нарядах. Девушка также решила сменить прическу и нарастить себе длинные пряди по пояс. Астафьева оставила свой фирменный цвет волос.
Певица решила показать новый образ во всей красе и поделилась в Инстаграме множеством фотографий с новой прической. На одном из снимков звезда запечатлена в обществе Виктора Павлика. Певец держит Астафьеву на руках.
«Только #ВикторПавлик и смог меня вынести в этот вечер», — подписала снимок Даша.
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Подписчики девушки не пожалели комплиментов для знаменитостей. «Шикарный мужчина!», «Значит,все таки ты не невыносимая», «Повезло ему», «Ох, цей Віктор, ох, цей Павлік)))», «С длинными волосами другой человек)))», — пишут они.
Девушка сфотографировалась в обществе известного певца.
Об этом информирует Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Известная украинская певица не перестает эпатировать публику.
Девушка вернулась к своему откровенному образу и все чаще стала появляться в пикантных нарядах. Девушка также решила сменить прическу и нарастить себе длинные пряди по пояс. Астафьева оставила свой фирменный цвет волос.
Певица решила показать новый образ во всей красе и поделилась в Инстаграме множеством фотографий с новой прической. На одном из снимков звезда запечатлена в обществе Виктора Павлика. Певец держит Астафьеву на руках.
«Только #ВикторПавлик и смог меня вынести в этот вечер», — подписала снимок Даша.
Читайте также: 50-летняя Памела Андерсон удивила снимками в белье
Подписчики девушки не пожалели комплиментов для знаменитостей. «Шикарный мужчина!», «Значит,все таки ты не невыносимая», «Повезло ему», «Ох, цей Віктор, ох, цей Павлік)))», «С длинными волосами другой человек)))», — пишут они.
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