Раздел: Культура
Самая популярная модель plus-size подчеркнула формы прозрачным нарядом
Девушка поздравила своих поклонников с праздниками.
Традиционно звезды публикуют в своем Instagram рождественские поздравления и Эшли подхватило волну поздравлений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
На фото Эшли возле украшенной елки. Облегающая черная короткая юбка с металлическим декором и прозрачная блузка, которая выделяет бюст модели смотрятся на Эшли эффектно. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и аккуратно собранные в пучок волосы.
Читайте также: Самая популярная модель plus-size удивила прозрачным нарядом
Традиционно звезды публикуют в своем Instagram рождественские поздравления и Эшли подхватило волну поздравлений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
На фото Эшли возле украшенной елки. Облегающая черная короткая юбка с металлическим декором и прозрачная блузка, которая выделяет бюст модели смотрятся на Эшли эффектно. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и аккуратно собранные в пучок волосы.
Читайте также: Самая популярная модель plus-size удивила прозрачным нарядом
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