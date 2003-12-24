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Раздел: Культура  
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Самая популярная модель plus-size подчеркнула формы прозрачным нарядом

Самая популярная модель plus-size подчеркнула формы прозрачным нарядомДевушка поздравила своих поклонников с праздниками.

Традиционно звезды публикуют в своем Instagram рождественские поздравления и Эшли подхватило волну поздравлений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

На фото Эшли возле украшенной елки. Облегающая черная короткая юбка с металлическим декором и прозрачная блузка, которая выделяет бюст модели смотрятся на Эшли эффектно. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и аккуратно собранные в пучок волосы.

Самая популярная модель plus-size подчеркнула формы прозрачным нарядом


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 Теги: модель, прозрачное платье

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Сегодня, 03:48 » Автор: Анна Мартынова
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