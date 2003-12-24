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Раздел: Культура  
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Дочь Оли Поляковой восхитила схожестью со знаменитой мамой

Дочь Оли Поляковой восхитила схожестью со знаменитой мамойПросто одно лицо.

Маша Полякова – старшая дочь Оли Поляковой – ведет в соцсети собственную страничку. Вчера Мария опубликовала свой новый селфи-снимок, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

На фото девочка позирует в нежном свитере, а ее волосы остались распущенными. Фолловеры осыпали свою любимицу комплиментами, отметив, что она очень похожа на свою маму.

Дочь Оли Поляковой восхитила схожестью со знаменитой мамой


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 Теги: Оля Полякова, дочь

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Сегодня, 07:02 » Автор: Анна Мартынова
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