Раздел: Культура
Дочь Оли Поляковой восхитила схожестью со знаменитой мамой
Просто одно лицо.
Маша Полякова – старшая дочь Оли Поляковой – ведет в соцсети собственную страничку. Вчера Мария опубликовала свой новый селфи-снимок, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
На фото девочка позирует в нежном свитере, а ее волосы остались распущенными. Фолловеры осыпали свою любимицу комплиментами, отметив, что она очень похожа на свою маму.
Читайте также: Названы лучшие продукты для здорового сна
Маша Полякова – старшая дочь Оли Поляковой – ведет в соцсети собственную страничку. Вчера Мария опубликовала свой новый селфи-снимок, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
На фото девочка позирует в нежном свитере, а ее волосы остались распущенными. Фолловеры осыпали свою любимицу комплиментами, отметив, что она очень похожа на свою маму.
Читайте также: Названы лучшие продукты для здорового сна
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