Раздел: Культура
53-летняя Моника Беллучи похвасталась помолодевшим образом
Поклонники в восторге.
Моника Беллуччи выложила в своем Instagram фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На нем она запечатлена с эффектным макияжем, собранными волосами и в необычном ожерелье от бренда Cartier в виде двух крокодилов, украшенном камнями.
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Ранее актриса поделилась черно-белым снимком из фотосета. На нем Моника позирует в прозрачной рубашке и кожаных штанах.
Моника Беллуччи выложила в своем Instagram фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На нем она запечатлена с эффектным макияжем, собранными волосами и в необычном ожерелье от бренда Cartier в виде двух крокодилов, украшенном камнями.
Читайте также: Оля Полякова показала красавиц-дочерей
Ранее актриса поделилась черно-белым снимком из фотосета. На нем Моника позирует в прозрачной рубашке и кожаных штанах.
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