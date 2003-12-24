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Раздел: Культура  
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53-летняя Моника Беллучи похвасталась помолодевшим образом

53-летняя Моника Беллучи похвасталась помолодевшим образомПоклонники в восторге.

Моника Беллуччи выложила в  своем Instagram фото.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На нем она запечатлена с эффектным макияжем, собранными волосами и в необычном ожерелье от бренда Cartier в виде двух крокодилов, украшенном камнями.

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Ранее актриса поделилась черно-белым снимком из фотосета. На нем Моника позирует в прозрачной рубашке и кожаных штанах.

53-летняя Моника Беллучи похвасталась помолодевшим образом

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 Теги: Моника Беллуччи, культура

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Сегодня, 19:10 » Автор: Наталия Невская
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