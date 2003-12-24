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Раздел: Культура  
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Цибульская поделилась снимком из гримерки

Цибульская поделилась снимком из гримеркиПоющая телеведущая похвасталась стройными ножками

Оля Цибульская порадовала поклонников новой фотографией. На снимке звезда позировала в коротком наряде.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

На снимке Цибульская запечатлена в черном комбинезоне-ромпере, пишет storinka.com.ua. Такой наряд демонстрирует длинные стройные ножки звезды.

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Свой образ Оля дополнила босоножками из коричневого бархата.
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 Теги: Оля Цибульская, гримерка

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Сегодня, 06:22 » Автор: Наталья Кошелева
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