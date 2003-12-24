Раздел: Культура
Цибульская поделилась снимком из гримерки
Поющая телеведущая похвасталась стройными ножками
Оля Цибульская порадовала поклонников новой фотографией. На снимке звезда позировала в коротком наряде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На снимке Цибульская запечатлена в черном комбинезоне-ромпере, пишет storinka.com.ua. Такой наряд демонстрирует длинные стройные ножки звезды.
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Свой образ Оля дополнила босоножками из коричневого бархата.
Оля Цибульская порадовала поклонников новой фотографией. На снимке звезда позировала в коротком наряде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На снимке Цибульская запечатлена в черном комбинезоне-ромпере, пишет storinka.com.ua. Такой наряд демонстрирует длинные стройные ножки звезды.
Читайте также: Оля Цибульская очаровала семейным снимком
Свой образ Оля дополнила босоножками из коричневого бархата.
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