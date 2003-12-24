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Раздел: Культура  
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Редкий кадр: Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком с детьми

Редкий кадр: Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком с детьмиПоклонники в восторге.

Семья Дугласов путешествует по Камбоджа и вносят вклад в развитие государства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Так Кэтрин Зета-Джонс опубликовала фото своих детей возле колодца, который они пожертвовали для одной из семей. На снимке дети Кэтрин и Майкла Дилан и Кэрис позирует вместе.

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Лучший рождественский подарок, как сообщает сама Кэтрин.

Редкий кадр: Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком с детьми
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 Теги: Кэтрин Зета-Джонс, культура

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Сегодня, 19:01 » Автор: Наталия Невская
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