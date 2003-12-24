Раздел: Культура
Редкий кадр: Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком с детьми
Поклонники в восторге.
Семья Дугласов путешествует по Камбоджа и вносят вклад в развитие государства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Так Кэтрин Зета-Джонс опубликовала фото своих детей возле колодца, который они пожертвовали для одной из семей. На снимке дети Кэтрин и Майкла Дилан и Кэрис позирует вместе.
Читайте также: Виталий Козловский выложил в Сеть пикантное фото
Лучший рождественский подарок, как сообщает сама Кэтрин.
Семья Дугласов путешествует по Камбоджа и вносят вклад в развитие государства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Так Кэтрин Зета-Джонс опубликовала фото своих детей возле колодца, который они пожертвовали для одной из семей. На снимке дети Кэтрин и Майкла Дилан и Кэрис позирует вместе.
Читайте также: Виталий Козловский выложил в Сеть пикантное фото
Лучший рождественский подарок, как сообщает сама Кэтрин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1351
0
Оставьте свой комментарий