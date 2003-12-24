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Раздел: Культура  
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Табаков никого не узнает

Табаков никого не узнаетОлег Табаков находится в сознании, но почти никого не узнает.

Врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы, чтобы уменьшить нагрузку на организм, долгое время пытающийся справиться с болезнью. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.

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О госпитализации народного артиста стало известно 27 ноября. Сообщалось, что Табаков попал в реанимацию Первой градской больницы в Москве с воспалением легких. Позже врачи диагностировали у худрука МХТ имени Чехова сепсис. 29 ноября Олегу Павловичу установили трахеостому — искусственное дыхательное горло.
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 Теги: Табаков, болезнь

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Сегодня, 06:22 » Автор: Наталья Кошелева
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