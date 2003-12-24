Раздел: Культура
Табаков никого не узнает
Олег Табаков находится в сознании, но почти никого не узнает.
Врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы, чтобы уменьшить нагрузку на организм, долгое время пытающийся справиться с болезнью. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Читайте также: Олег Табаков сделал важное заявление
О госпитализации народного артиста стало известно 27 ноября. Сообщалось, что Табаков попал в реанимацию Первой градской больницы в Москве с воспалением легких. Позже врачи диагностировали у худрука МХТ имени Чехова сепсис. 29 ноября Олегу Павловичу установили трахеостому — искусственное дыхательное горло.
Врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы, чтобы уменьшить нагрузку на организм, долгое время пытающийся справиться с болезнью. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Читайте также: Олег Табаков сделал важное заявление
О госпитализации народного артиста стало известно 27 ноября. Сообщалось, что Табаков попал в реанимацию Первой градской больницы в Москве с воспалением легких. Позже врачи диагностировали у худрука МХТ имени Чехова сепсис. 29 ноября Олегу Павловичу установили трахеостому — искусственное дыхательное горло.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
309
0
Оставьте свой комментарий