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Раздел: Культура  
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51-летняя Синди Кроуфорд похвасталась соблазнительными снимками

51-летняя Синди Кроуфорд похвасталась соблазнительными снимкамиПоклонники в восторге.

Американская супермодель Синди Кроуфорд приняла участие в стильной и чувственной фотосессии. 51-летняя знаменитость стала героиней французского журнала Madame Figaro.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.

Британский фотограф Дэймон Бейкер выступил автором снимков. Он поделился несколькими фотографиями с фолловерами в своем микроблоге.

"Открываю 2018 обложкой иконы. Фотографировать Синди - это волшебный момент для меня. Спасибо, что доверились моему видению и позволили мне творить свободно", - подчеркнул британец.

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Многочисленные поклонники супермодели отметили, что съемка получилась довольно сдержанной и быстрее чувствительной, чем сексуальной.

51-летняя Синди Кроуфорд похвасталась соблазнительными снимками
51-летняя Синди Кроуфорд похвасталась соблазнительными снимками
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 Теги: Синди Кроуфорд, культура

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Сегодня, 18:56 » Автор: Наталия Невская
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