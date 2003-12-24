Раздел: Культура
51-летняя Синди Кроуфорд похвасталась соблазнительными снимками
Поклонники в восторге.
Американская супермодель Синди Кроуфорд приняла участие в стильной и чувственной фотосессии. 51-летняя знаменитость стала героиней французского журнала Madame Figaro.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Британский фотограф Дэймон Бейкер выступил автором снимков. Он поделился несколькими фотографиями с фолловерами в своем микроблоге.
"Открываю 2018 обложкой иконы. Фотографировать Синди - это волшебный момент для меня. Спасибо, что доверились моему видению и позволили мне творить свободно", - подчеркнул британец.
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Многочисленные поклонники супермодели отметили, что съемка получилась довольно сдержанной и быстрее чувствительной, чем сексуальной.
Американская супермодель Синди Кроуфорд приняла участие в стильной и чувственной фотосессии. 51-летняя знаменитость стала героиней французского журнала Madame Figaro.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Британский фотограф Дэймон Бейкер выступил автором снимков. Он поделился несколькими фотографиями с фолловерами в своем микроблоге.
"Открываю 2018 обложкой иконы. Фотографировать Синди - это волшебный момент для меня. Спасибо, что доверились моему видению и позволили мне творить свободно", - подчеркнул британец.
Читайте также: Катя Варнава изумила своей худобой
Многочисленные поклонники супермодели отметили, что съемка получилась довольно сдержанной и быстрее чувствительной, чем сексуальной.
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