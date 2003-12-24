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Раздел: Культура  
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Светлана Лобода нашла способ согреться зимой

Светлана Лобода нашла способ согреться зимойПевица продемонстрировала стильный аутфит.

Светлана Лобода сильно мерзнет зимой. Поэтому ее мама советует дочери набрать пару килограммов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Однако сама Светлана предпочитает иной способ – купить себе новую куртку-пуховик.

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На опубликованной фотографии Лобода запечатлена в аутфите total black. Блестящую куртку исполнительница дополнила узкими брюками, туникой и ботинками.

Светлана Лобода нашла способ согреться зимой
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 Теги: Лобода, певица

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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