Раздел: Культура
Светлана Лобода нашла способ согреться зимой
Певица продемонстрировала стильный аутфит.
Светлана Лобода сильно мерзнет зимой. Поэтому ее мама советует дочери набрать пару килограммов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Однако сама Светлана предпочитает иной способ – купить себе новую куртку-пуховик.
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На опубликованной фотографии Лобода запечатлена в аутфите total black. Блестящую куртку исполнительница дополнила узкими брюками, туникой и ботинками.
Светлана Лобода сильно мерзнет зимой. Поэтому ее мама советует дочери набрать пару килограммов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Однако сама Светлана предпочитает иной способ – купить себе новую куртку-пуховик.
Читайте также: Светлана Лобода покорила естественной красотой
На опубликованной фотографии Лобода запечатлена в аутфите total black. Блестящую куртку исполнительница дополнила узкими брюками, туникой и ботинками.
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