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Ирина Билык поделилась детскими новогодними снимками

Ирина Билык поделилась детскими новогодними снимкамиПо словам певицы, ей неоднократно доставалась роль внучки Деда Мороза благодаря высокому росту

Популярная певица Ирина Билык, участница грандиозного фильма-концерта "Большое новогоднее приключение", которое выйдет в эфире главного телеканала страны, канала "Украина", 31 декабря в 20:00, рассказала, почему ей доверяли роль Снегурочки на новогодних утренниках в детском саду, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По словам певицы, ей неоднократно доставалась роль внучки Деда Мороза благодаря высокому росту. "Я была самой главной на утреннике – Снегурочкой. Все дети были зайчиками, белочками, а я была самой высокой, поэтому мне доверяли роль Снегурочки, и не раз. Мама шила мне из поролона юбку, корону, хорошо это помню. Кстати, тогда очень снежные были зимние вечера, сейчас снега не так много. Помню, как мама также пришивала мне балабончики к поролоновым сапожкам", – поделилась воспоминаниями певица.

Ирина Билык также рассказала, что именно она вручала новогодние подарки детям со своей же группы. "Дед Мороз стоял возле меня, выдавал мне подарки, а я уже раздавала их детям из собственной группы. Можете себе представить, с каким лицом я их выдавала? (смеется). Мол, я вот тут рядом с Дедом Морозом, я сама крутая и самая главная", – добавила она.

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Кроме того, певица также рассказала, что роль Снегурочки в детстве помогла ей и во взрослой жизни: "Быть Ириной Билык не так просто, надо осознавать, что на меня многие смотрят, что я дарю счастье людям и, да, нужно играть эту роль волшебницы всю свою жизнь!".

Ирина Билык поделилась детскими новогодними снимками
Ирина Билык поделилась детскими новогодними снимками
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 Теги: Ирина Билык, утренник

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Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
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