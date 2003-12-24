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Ирина Билык поделилась детскими новогодними снимками
По словам певицы, ей неоднократно доставалась роль внучки Деда Мороза благодаря высокому росту
Популярная певица Ирина Билык, участница грандиозного фильма-концерта "Большое новогоднее приключение", которое выйдет в эфире главного телеканала страны, канала "Украина", 31 декабря в 20:00, рассказала, почему ей доверяли роль Снегурочки на новогодних утренниках в детском саду, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам певицы, ей неоднократно доставалась роль внучки Деда Мороза благодаря высокому росту. "Я была самой главной на утреннике – Снегурочкой. Все дети были зайчиками, белочками, а я была самой высокой, поэтому мне доверяли роль Снегурочки, и не раз. Мама шила мне из поролона юбку, корону, хорошо это помню. Кстати, тогда очень снежные были зимние вечера, сейчас снега не так много. Помню, как мама также пришивала мне балабончики к поролоновым сапожкам", – поделилась воспоминаниями певица.
Ирина Билык также рассказала, что именно она вручала новогодние подарки детям со своей же группы. "Дед Мороз стоял возле меня, выдавал мне подарки, а я уже раздавала их детям из собственной группы. Можете себе представить, с каким лицом я их выдавала? (смеется). Мол, я вот тут рядом с Дедом Морозом, я сама крутая и самая главная", – добавила она.
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Кроме того, певица также рассказала, что роль Снегурочки в детстве помогла ей и во взрослой жизни: "Быть Ириной Билык не так просто, надо осознавать, что на меня многие смотрят, что я дарю счастье людям и, да, нужно играть эту роль волшебницы всю свою жизнь!".
Популярная певица Ирина Билык, участница грандиозного фильма-концерта "Большое новогоднее приключение", которое выйдет в эфире главного телеканала страны, канала "Украина", 31 декабря в 20:00, рассказала, почему ей доверяли роль Снегурочки на новогодних утренниках в детском саду, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам певицы, ей неоднократно доставалась роль внучки Деда Мороза благодаря высокому росту. "Я была самой главной на утреннике – Снегурочкой. Все дети были зайчиками, белочками, а я была самой высокой, поэтому мне доверяли роль Снегурочки, и не раз. Мама шила мне из поролона юбку, корону, хорошо это помню. Кстати, тогда очень снежные были зимние вечера, сейчас снега не так много. Помню, как мама также пришивала мне балабончики к поролоновым сапожкам", – поделилась воспоминаниями певица.
Ирина Билык также рассказала, что именно она вручала новогодние подарки детям со своей же группы. "Дед Мороз стоял возле меня, выдавал мне подарки, а я уже раздавала их детям из собственной группы. Можете себе представить, с каким лицом я их выдавала? (смеется). Мол, я вот тут рядом с Дедом Морозом, я сама крутая и самая главная", – добавила она.
Читайте также: Ирина Билык поделилась секретом своей молодости
Кроме того, певица также рассказала, что роль Снегурочки в детстве помогла ей и во взрослой жизни: "Быть Ириной Билык не так просто, надо осознавать, что на меня многие смотрят, что я дарю счастье людям и, да, нужно играть эту роль волшебницы всю свою жизнь!".
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