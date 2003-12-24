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Раздел: Культура  
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Ксения Собчак поразила спортивным образом

Ксения Собчак поразила спортивным образомТелеведущая продемонстрировала аутфит в спортивном стиле.

Ксения Собчак предпочитает женственный и кэжуал стиль. Поэтому увидеть звезду в трениках и кроссовках можно только на тренировке. Однако новое фото в микроблоге Ксюши удивило ее подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

На снимке кандидат в Президенты запечатлена в спортивном аутфите. Ксения примерила серые штаны, черный лонгслив, куртку-косуху, шапку и белые кроссовки от Vetements x Reebok, стоимостью 910 долларов (приблизительно 25 тысяч гривен).

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Кстати, брюки на Ксении от бренда Yeezy Calabasas, стоимостью 180 долларов (приблизительно 5 тысяч гривен).

Ксения Собчак поразила спортивным образом
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 Теги: Ксения Собчак, кроссовки

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Сегодня, 19:51 » Автор: Татьяна Ларина
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