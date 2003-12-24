Раздел: Культура
Ксения Собчак поразила спортивным образом
Телеведущая продемонстрировала аутфит в спортивном стиле.
Ксения Собчак предпочитает женственный и кэжуал стиль. Поэтому увидеть звезду в трениках и кроссовках можно только на тренировке. Однако новое фото в микроблоге Ксюши удивило ее подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На снимке кандидат в Президенты запечатлена в спортивном аутфите. Ксения примерила серые штаны, черный лонгслив, куртку-косуху, шапку и белые кроссовки от Vetements x Reebok, стоимостью 910 долларов (приблизительно 25 тысяч гривен).
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Кстати, брюки на Ксении от бренда Yeezy Calabasas, стоимостью 180 долларов (приблизительно 5 тысяч гривен).
Ксения Собчак предпочитает женственный и кэжуал стиль. Поэтому увидеть звезду в трениках и кроссовках можно только на тренировке. Однако новое фото в микроблоге Ксюши удивило ее подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На снимке кандидат в Президенты запечатлена в спортивном аутфите. Ксения примерила серые штаны, черный лонгслив, куртку-косуху, шапку и белые кроссовки от Vetements x Reebok, стоимостью 910 долларов (приблизительно 25 тысяч гривен).
Читайте также: Ксения Собчак поразила поклонников стильным образом
Кстати, брюки на Ксении от бренда Yeezy Calabasas, стоимостью 180 долларов (приблизительно 5 тысяч гривен).
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