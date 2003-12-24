» » Бородина о больных дочерях: Я места не нахожу
Раздел: Культура  
0

Бородина о больных дочерях: Я места не нахожу

Бородина о больных дочерях: Я места не нахожу Ксения Бородина подвела итоги уходящего года. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" надеется, что новый год принесет только хорошее.

По признанию Ксении Бородиной, дочери Маруся и Тея для нее главное счастье. Так, в 2017 году старшая наследница многого достигла в художественной гимнастике. "Хочется, чтобы в наступающем году она занимала только первые места. Теечка тоже умница — любознательная, добрая, искренняя, каждый день удивляла нас с Курбаном достижениями", — сообщила Бородина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.

Ксения подчеркнула, что здоровье девочек первостепенно важно для нее, потому что она начинает нервничать по малейшему поводу. "я места не нахожу даже из-за банальной простуды. А ради их благополучия мы с мужем горы свернем!" — сказала Бородина.

Читайте также: Сеть сходит с ума от новой загадки о матерях и дочерях


Ведущая высказала надежду, что в 2018 году наконец завершится ремонт в их доме. "Это, конечно, непростое занятие — сколько у нас с любимым споров: то из-за цвета стен, то из-за каких-нибудь дверных ручек. Все серьезные вопросы, конечно, больше на Курбане, но ведь мне тоже нужно везде влезть! Стройка — интересный процесс, главное, надолго в нем не задержаться", — сказала телеведущая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бородина, дочери

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Наталья Кошелева
     228
     0

Похожие новости по теме

Ксения Бородина заинтриговала семейным снимком Ксения Бородина заинтриговала семейным снимком

Телеведущая вернулась к Курбану Омарову.

Ксения Бородина показала своего нового любовника Ксения Бородина показала своего нового любовника

Расставание Ксении Бородиной и Курбана Омарова стало самой обсуждаемой темой отечественного шоу-бизнеса.

Ксения Бородина опровергла слухи о разводе Ксения Бородина опровергла слухи о разводе

Внимательные поклонники заметили, что телеведущая «Дома 2» Ксения Бородина перестала носить обручальное кольцо.

Ксения Бородина показала фото без косметики Ксения Бородина показала фото без косметики

Ксения Бородина показала, как выглядит без макияжа.

Ксюша Бородина показала, как надо отдыхать с молодыми мужьями Ксюша Бородина показала, как надо отдыхать с молодыми мужьями

Ксения Бородина, российская телеведущая, показала своим поклонникам в социальной сети, как проводит свой медовый месяц с мужем-бизнесменом.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх