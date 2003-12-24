Бородина о больных дочерях: Я места не нахожу

Ксения Бородина подвела итоги уходящего года. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" надеется, что новый год принесет только хорошее.



По признанию Ксении Бородиной, дочери Маруся и Тея для нее главное счастье. Так, в 2017 году старшая наследница многого достигла в художественной гимнастике. "Хочется, чтобы в наступающем году она занимала только первые места. Теечка тоже умница — любознательная, добрая, искренняя, каждый день удивляла нас с Курбаном достижениями", — сообщила Бородина.



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Ксения подчеркнула, что здоровье девочек первостепенно важно для нее, потому что она начинает нервничать по малейшему поводу. "я места не нахожу даже из-за банальной простуды. А ради их благополучия мы с мужем горы свернем!" — сказала Бородина.



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Ведущая высказала надежду, что в 2018 году наконец завершится ремонт в их доме. "Это, конечно, непростое занятие — сколько у нас с любимым споров: то из-за цвета стен, то из-за каких-нибудь дверных ручек. Все серьезные вопросы, конечно, больше на Курбане, но ведь мне тоже нужно везде влезть! Стройка — интересный процесс, главное, надолго в нем не задержаться", — сказала телеведущая. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По признанию Ксении Бородиной, дочери Маруся и Тея для нее главное счастье. Так, в 2017 году старшая наследница многого достигла в художественной гимнастике. "Хочется, чтобы в наступающем году она занимала только первые места. Теечка тоже умница — любознательная, добрая, искренняя, каждый день удивляла нас с Курбаном достижениями", — сообщила Бородина.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер Ксения подчеркнула, что здоровье девочек первостепенно важно для нее, потому что она начинает нервничать по малейшему поводу. "я места не нахожу даже из-за банальной простуды. А ради их благополучия мы с мужем горы свернем!" — сказала Бородина.Ведущая высказала надежду, что в 2018 году наконец завершится ремонт в их доме. "Это, конечно, непростое занятие — сколько у нас с любимым споров: то из-за цвета стен, то из-за каких-нибудь дверных ручек. Все серьезные вопросы, конечно, больше на Курбане, но ведь мне тоже нужно везде влезть! Стройка — интересный процесс, главное, надолго в нем не задержаться", — сказала телеведущая.



