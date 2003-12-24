Евгения Власова откровенно рассказала о своем здоровье

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В последнее время в звездной тусовке все больше недовольны поведением украинской певицы Анны Седоковой. Свое негодование озвучила ее коллега по сцене – Евгения Власова. По словам Власовой, Аня стала очень высокомерной. Что для нее отвратительно и неприятно. Певица даже сожалеет о том, что Седокова была свидетельницей у нее на