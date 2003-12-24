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Евгения Власова откровенно рассказала о своем здоровье
Состояние певицы стабилизировалось.
В ноябре мама Евгении Власовой сообщила, что её дочь уже 12 дней находится в реанимации. Сейчас состояние певицы стабилизировалось и она впервые рассказала о случившемся, передает Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.
Евгения Власова попала в реанимацию с резкими болями в области живота. Артистке поставили диагноз "спаечная кишечная непроходимость".
По словам мамы Жени, сразу справиться с проблемой врачи не смогли. За 12 дней Власова перенесла четыре операции. Ее спас известный хирург, академик Петр Фомин. О своем самочувствии певица рассказала во время онлайн-трансляции на своей странице в Инстаграме, пишет ТСН.
"Как я себя чувствую? Как человек, который всегда командовал своей жизнью, а теперь понимает, что кто-то командует моей жизнью. Я думала, что вести здоровый образ жизни, пить воду, не курить, гулять, не общаться с плохими людьми... Я думала, этого достаточно, чтобы избежать каких-то моментов в жизни, очистить свое поле. Я считала, этого достаточно. Эти события, я уверена, не просто так происходят".
Рассказала Женя и о том злополучном вечере. Певица отметила, что собиралась возвращаться на украинскую сцену.
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"В этот вечер я занималась спортом, хотя мне было плохо. Потом танцевала и вечером я уже оказалась на операционном столе. Это очень неожиданно. Это второй раз в жизни, когда я была готова рвануть в профессию. Впервые было, когда я развелась. Перебесилась. Это 8 лет назад было. И вот сейчас, когда, казалось, отдохнула от своих моментов, собралась на сцену и снова какое-то испытание".
В ноябре мама Евгении Власовой сообщила, что её дочь уже 12 дней находится в реанимации. Сейчас состояние певицы стабилизировалось и она впервые рассказала о случившемся, передает Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.
Евгения Власова попала в реанимацию с резкими болями в области живота. Артистке поставили диагноз "спаечная кишечная непроходимость".
По словам мамы Жени, сразу справиться с проблемой врачи не смогли. За 12 дней Власова перенесла четыре операции. Ее спас известный хирург, академик Петр Фомин. О своем самочувствии певица рассказала во время онлайн-трансляции на своей странице в Инстаграме, пишет ТСН.
"Как я себя чувствую? Как человек, который всегда командовал своей жизнью, а теперь понимает, что кто-то командует моей жизнью. Я думала, что вести здоровый образ жизни, пить воду, не курить, гулять, не общаться с плохими людьми... Я думала, этого достаточно, чтобы избежать каких-то моментов в жизни, очистить свое поле. Я считала, этого достаточно. Эти события, я уверена, не просто так происходят".
Рассказала Женя и о том злополучном вечере. Певица отметила, что собиралась возвращаться на украинскую сцену.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
"В этот вечер я занималась спортом, хотя мне было плохо. Потом танцевала и вечером я уже оказалась на операционном столе. Это очень неожиданно. Это второй раз в жизни, когда я была готова рвануть в профессию. Впервые было, когда я развелась. Перебесилась. Это 8 лет назад было. И вот сейчас, когда, казалось, отдохнула от своих моментов, собралась на сцену и снова какое-то испытание".
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