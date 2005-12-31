» » Светлана Лобода ждет второго ребенка 
Раздел: Культура  
0

Светлана Лобода ждет второго ребенка 

Светлана Лобода ждет второго ребенка Певица пока еще даже не беременна, но очень надеется, что будущий год подарит ей сына.

Певица все еще верит в Деда Мороза и даже написала сказочному персонажу письмо. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.

"Милый Дед Мороз, здравствуй! Наверное, это был самый продуктивный год в моей жизни — съемки, выход альбома, концерты", — такими строчками начала свое послание Лобода.
Светлана рассказала Деду Морозу, что признание и награды, конечно, важны для артиста, но самый радостный момент лично для нее — это, "когда после всех церемоний статуэтки попадают в руки доченьки".

"Я вижу, как Ева счастлива: для нее заслуга мамы перед миллионами зрителей — это просто интересная штучка, с которой хочется поиграть", — сказала артистка.

Читайте также: Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой


В письме Светлана попросила, чтоб в 2018-м году у было больше времени на родных и раскрыла свое главное желание.
"И, конечно, было бы здорово, если бы у Евы появился братик. Мне кажется, мы готовы", — написала Лобода.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Светлана Лобода, ребенок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Наталья Кошелева
     385
     0

Похожие новости по теме

Светлана Лобода похвасталась пышной грудью Светлана Лобода похвасталась пышной грудью

Фото набрало более 12 тысяч лайков.

Певица Лобода раскрыла секрет идеальной фигуры без спортзала Певица Лобода раскрыла секрет идеальной фигуры без спортзала

Певица Светлана Лобода призналась, что когда не успевает сходить в спортзал, делает физические упражнения там, где приходится.

Светлана Лобода похвасталась снимком в купальнике Светлана Лобода похвасталась снимком в купальнике

Лобода порадовала поклонников пляжным снимком.

Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой

Известная украинская певица Светлана Лобода похвасталась откровенным фото в сети.

Светлана Лобода задумалась о рождении второго ребенка Светлана Лобода задумалась о рождении второго ребенка

Светлана Лобода недавно дала интервью, в котором поделилась своими сокровенными секретами.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх