Раздел: Культура
Джиллиан Андерсон уходит из «Секретных материалов»
Одиннадцатый сезон «Секретных материалов» станет последним для Скалли – по крайней мере, канонической версии персонажа. Актриса Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson) приняла решение уйти из сериала.
Сообщается, что один из самых знаковых персонажей на телевидении повесит свой фонарик на гвоздь навсегда. Джиллиан Андерсон заявила, что покидает «Секретные материалы» после 11-го сезона. Нет никаких данных, продолжится ли сериал без агента Скалли, или актрису заменят но создатель сериала Крис Картер заявил TV Insider, что финал 11-го сезона не означает конец проекта. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на News ua.
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Джиллиан Андерсон играет Скалли с 1993 года, включая новые серии с прошлого года. Это означает, что она посвятила большую часть своей карьеры одному персонажу. Сегодня звезда ищет новые роли и вызовы, включая популярный сериал «Американские боги».
Сообщается, что один из самых знаковых персонажей на телевидении повесит свой фонарик на гвоздь навсегда. Джиллиан Андерсон заявила, что покидает «Секретные материалы» после 11-го сезона. Нет никаких данных, продолжится ли сериал без агента Скалли, или актрису заменят но создатель сериала Крис Картер заявил TV Insider, что финал 11-го сезона не означает конец проекта. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на News ua.
Читайте также: Джиллиан Андерсон обидели гонораром
Джиллиан Андерсон играет Скалли с 1993 года, включая новые серии с прошлого года. Это означает, что она посвятила большую часть своей карьеры одному персонажу. Сегодня звезда ищет новые роли и вызовы, включая популярный сериал «Американские боги».
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