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Раздел: Культура  
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Мэрайя Керри спела для миллиона человек на Таймс-сквер в лютый мороз

Мэрайя Керри спела для миллиона человек на Таймс-сквер в лютый морозВ Нью-Йорке более миллиона гостей отметили рекордно-холодный Новый год. Несмотря на то, что температура воздуха упала ниже минус 16 градусов Цельсия, певица Мэрайя Керри (Mariah Carey) вышла на сцену в полупрозрачном «голом» платье с кристаллами. И было очевидно, что она пела вживую.

Мерайя Керри триумфально вернулась на сцену после перерыва в выступлении на шоу Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve. Она шутила о морозе, обнималась с фанатами и демонстрировала, что ее голос все еще силен, и она способна выступать без фонограммы даже в сильный холод. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на News ua.

Вместе с 47-летней Керри в новогоднем шоу приняли участие Sugarland, Камилла Кабелло, Ник Джонас и другие.

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Температура в Нью-Йорке упала до рекордной отметки – это один из самых холодных праздников начала года. Предыдущий столь морозный Новый год на Таймс-сквер зарегистрирован в 1917 году.
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 Теги: Мэрайя Керри, мороз

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Сегодня, 08:16 » Автор: Наталья Кошелева
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