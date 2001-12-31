Мэрайя Керри спела для миллиона человек на Таймс-сквер в лютый мороз

В Нью-Йорке более миллиона гостей отметили рекордно-холодный Новый год. Несмотря на то, что температура воздуха упала ниже минус 16 градусов Цельсия, певица Мэрайя Керри (Mariah Carey) вышла на сцену в полупрозрачном «голом» платье с кристаллами. И было очевидно, что она пела вживую.



Мерайя Керри триумфально вернулась на сцену после перерыва в выступлении на шоу Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve. Она шутила о морозе, обнималась с фанатами и демонстрировала, что ее голос все еще силен, и она способна выступать без фонограммы даже в сильный холод. Об этом пишет



Вместе с 47-летней Керри в новогоднем шоу приняли участие Sugarland, Камилла Кабелло, Ник Джонас и другие.



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Температура в Нью-Йорке упала до рекордной отметки – это один из самых холодных праздников начала года. Предыдущий столь морозный Новый год на Таймс-сквер зарегистрирован в 1917 году. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Мерайя Керри триумфально вернулась на сцену после перерыва в выступлении на шоу Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve. Она шутила о морозе, обнималась с фанатами и демонстрировала, что ее голос все еще силен, и она способна выступать без фонограммы даже в сильный холод. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на News ua Вместе с 47-летней Керри в новогоднем шоу приняли участие Sugarland, Камилла Кабелло, Ник Джонас и другие.Температура в Нью-Йорке упала до рекордной отметки – это один из самых холодных праздников начала года. Предыдущий столь морозный Новый год на Таймс-сквер зарегистрирован в 1917 году.



