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Раздел: Культура  
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Тина Кароль потешила фанатов откровенным нарядом

Тина Кароль потешила фанатов откровенным нарядомПевице все к лицу без исключения.

Известная украинская певица Тина Кароль в очередной раз покорила поклонников ярким и откровенным образом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.

Видео с эффектной Тиной Кароль обнародовала телеведущая Катя Осадчая на своей странице в соцсети Instagram. В ролике певица появилась в тонкой полупрозрачной майке бордового цвета и черных кожаных шортах, которые она надела поверх темных колгот.

Зато Осадчая выбрала для празднования Нового 2018 романтическую желтое платье. Добавим, что звезды встретились в новогоднюю ночь в столичном FREEDOM Event Hall.

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Зацените соблазнительные образы Тины и Кати!

Тина Кароль потешила фанатов откровенным нарядом
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 Теги: Тина Кароль, культура

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Сегодня, 20:09 » Автор: Наталия Невская
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