Раздел: Культура
Тина Кароль потешила фанатов откровенным нарядом
Певице все к лицу без исключения.
Известная украинская певица Тина Кароль в очередной раз покорила поклонников ярким и откровенным образом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Видео с эффектной Тиной Кароль обнародовала телеведущая Катя Осадчая на своей странице в соцсети Instagram. В ролике певица появилась в тонкой полупрозрачной майке бордового цвета и черных кожаных шортах, которые она надела поверх темных колгот.
Зато Осадчая выбрала для празднования Нового 2018 романтическую желтое платье. Добавим, что звезды встретились в новогоднюю ночь в столичном FREEDOM Event Hall.
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Зацените соблазнительные образы Тины и Кати!
Известная украинская певица Тина Кароль в очередной раз покорила поклонников ярким и откровенным образом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Видео с эффектной Тиной Кароль обнародовала телеведущая Катя Осадчая на своей странице в соцсети Instagram. В ролике певица появилась в тонкой полупрозрачной майке бордового цвета и черных кожаных шортах, которые она надела поверх темных колгот.
Зато Осадчая выбрала для празднования Нового 2018 романтическую желтое платье. Добавим, что звезды встретились в новогоднюю ночь в столичном FREEDOM Event Hall.
Читайте также: Леся Никитюк показала стройную фигуру в соблазнительном купальнике
Зацените соблазнительные образы Тины и Кати!
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