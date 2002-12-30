Раздел: Культура
В Сети обсуждают помолвку Закировой и Фадеева
Наргиз Закирова и Максим Фадеев заинтриговали поклонников. Продюсер и певица опубликовали в Сети любопытные фотографии.
Максим несколько снимков, на которых он в обнимку позирует с Наргиз, а также надевает на безымянный палец правой руки звезды золотое кольцо-печатку, подписал так: «Встречаем Новый год с моей любимой певицей». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Наргиз пошла дальше. Опубликовав фотографию, где Фадеев надевает ей кольцо, она написала лирическое стихотворение.
«В преддверие умопомрачительных свершений, творила магию растущая луна. Тебе я протянула руку, нежный гений. Я музыкой и неустанным вдохновением, моей мечтой, на век обручена» — написала артистка, а позже уверила, что это была самая прекрасная новогодняя ночь в ее жизни.
Пока одни поклонники радостно поздравляли Фадееева и «его музу» с помолвкой и спрашивали, когда состоится свадьба, другие быстро «раскусили» веселящихся артистов. «Люди, какая свадьба?! Максим в соседнем посте опубликовал фотографию своей семьи!»
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«Максим счастливо женат на Наталье! О чем вы? Если о разводе Наргиз говорили, то о разводе Фадеева не было ни слова! Вы такие глупые? Сказано же: „любимая певица“. Неужели печатку нельзя подарить просто другу?» — возмущались подписчики в аккаунтах и Фадеева, и Закировой. Как бы то ни было, шалость знаменитостей не прошла не замеченной для поклонников и вызвала жаркое обсуждение в Сети.
Максим несколько снимков, на которых он в обнимку позирует с Наргиз, а также надевает на безымянный палец правой руки звезды золотое кольцо-печатку, подписал так: «Встречаем Новый год с моей любимой певицей». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Наргиз пошла дальше. Опубликовав фотографию, где Фадеев надевает ей кольцо, она написала лирическое стихотворение.
«В преддверие умопомрачительных свершений, творила магию растущая луна. Тебе я протянула руку, нежный гений. Я музыкой и неустанным вдохновением, моей мечтой, на век обручена» — написала артистка, а позже уверила, что это была самая прекрасная новогодняя ночь в ее жизни.
Пока одни поклонники радостно поздравляли Фадееева и «его музу» с помолвкой и спрашивали, когда состоится свадьба, другие быстро «раскусили» веселящихся артистов. «Люди, какая свадьба?! Максим в соседнем посте опубликовал фотографию своей семьи!»
Читайте также: Дети Глюк’oZы и Фадеева влюбились друг в друга
«Максим счастливо женат на Наталье! О чем вы? Если о разводе Наргиз говорили, то о разводе Фадеева не было ни слова! Вы такие глупые? Сказано же: „любимая певица“. Неужели печатку нельзя подарить просто другу?» — возмущались подписчики в аккаунтах и Фадеева, и Закировой. Как бы то ни было, шалость знаменитостей не прошла не замеченной для поклонников и вызвала жаркое обсуждение в Сети.
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