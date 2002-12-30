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Раздел: Культура  
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Ольга Сумская поделилась сказочными снимками семейного отдыха

Ольга Сумская поделилась сказочными снимками семейного отдыхаОльга Сумская вместе с семьей поехала на отдых в Карпаты

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская вместе со своим мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной поехали на отдых на горнолыжный курорт "Буковель", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ольга Сумская делится фотографиями с отпуска на своей странице в Facebook.

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Как свидетельствуют снимки, семья катается на лыжах и фотографируются на склонах заснеженных гор.

Ольга Сумская поделилась сказочными снимками семейного отдыха
Ольга Сумская поделилась сказочными снимками семейного отдыха
Ольга Сумская поделилась сказочными снимками семейного отдыха


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 Теги: Ольга Сумская, Карпаты

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Сегодня, 07:55 » Автор: Татьяна Ларина
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