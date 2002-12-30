Раздел: Культура
Ольга Сумская поделилась сказочными снимками семейного отдыха
Ольга Сумская вместе с семьей поехала на отдых в Карпаты
Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская вместе со своим мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной поехали на отдых на горнолыжный курорт "Буковель", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ольга Сумская делится фотографиями с отпуска на своей странице в Facebook.
Читайте также: Ольга Сумская порадовала снимками с отдыха
Как свидетельствуют снимки, семья катается на лыжах и фотографируются на склонах заснеженных гор.
Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская вместе со своим мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной поехали на отдых на горнолыжный курорт "Буковель", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ольга Сумская делится фотографиями с отпуска на своей странице в Facebook.
Читайте также: Ольга Сумская порадовала снимками с отдыха
Как свидетельствуют снимки, семья катается на лыжах и фотографируются на склонах заснеженных гор.
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