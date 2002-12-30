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Раздел: Культура  
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43-летняя Олеся Судзиловская показала младшего сына

43-летняя Олеся Судзиловская показала младшего сынаЗвездное семейство отдыхает во Франции.

Олеся Судзиловская вместе со своей семьей отправилась на отдых. Зимние каникулы звездное семейство решило провести во Франции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

В микроблоге Олеси появилась фотография, на которой актриса запечатлена со своим младшим сыном Майком.

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Мать и сын стоят на горе и, похоже, собираются кататься на лыжах.

43-летняя Олеся Судзиловская показала младшего сына
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 Теги: Олеся Судзиловская, сын

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Сегодня, 20:34 » Автор: Татьяна Ларина
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