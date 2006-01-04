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Раздел: Культура  
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Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову

Меньшова показала изменившуюся после пластики АлентовуТелеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию своей семьи. Некоторые подписчики обратили внимание на Веру Алентову, которая, по мнению привередливых критиков, переборщила с пластическими операциями.

Юлия Меньшова поздравила своих поклонников с Новым годом и поделилась фотографией семьи. Особое внимание пользователей Сети привлекла к себе внешность ее матери, Веры Алентовой. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.

Строгие критики в очередной раз пришли к выводу, что 75-летняя актриса слишком сильно увлекается пластическими операциями, передает издание teleprogramma.pro. Для своих лет она выглядит прекрасно, однако сетевые эксперты отмечают, что с каждым годом Вера Алентова все больше становится похожа на восковую куклу, а не на живого человека.

Отметим, ранее пластический хирург клиники "Коррект" Дмитрий Скворцов рассказывал об операциях, которые пережила актриса. По его словам, первую круговую подтяжку Алентова сделала еще в конце 1990-х, а мимика у нее стала меняться после вмешательства во внешность в 2009 году.

Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову


"Хирургических манипуляций на лице знаменитости много, и как следствие — асимметрия лица, появление отечности и рубцов. Искажение черт лица говорит нам о возможном наличии биополимерного геля в структуре подкожного слоя", — заметил специалист.

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"Устранить хирургические и косметологические ошибки с каждым годом становится все сложнее — приходится повторять процедуру или удалять биополимерный гель", — добавил он. Ситуация осложняется тем, что даже пластической хирургии сложно побороть возрастные изменения. К тому же, реакция организма на вмешательство специалистов каждый раз индивидуальна.
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 Теги: Юлия Меньшова, Вера Алентова

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Сегодня, 08:16 » Автор: Наталья Кошелева
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