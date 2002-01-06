» » Леся Никитюк не на шутку заинтриговала поклонников
Раздел: Культура  
0

Леся Никитюк не на шутку заинтриговала поклонников

Леся Никитюк не на шутку заинтриговала поклонниковВедущая опубликовала свежий снимок.

Телеведущая улетела в другую страну.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Леся Никитюк загадала загадку своим подписчикам. Звезда опубликовала фото на фоне самолета и предложила угадать, в какую страну и город она летит.

Читайте также: Регина Тодоренко шокировала поклонников внешним видом

Для перелета Леся выбрала стильный аутфит. Никитюк облачилась в бежевую водолазку, черные брюки, черную дубленку и оригинальные ботинки.

Леся Никитюк не на шутку заинтриговала поклонников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Леся Никитюк, культура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:18 » Автор: Наталия Невская
     1168
     0

Похожие новости по теме

Леся Никитюк показала своего бойфренда Леся Никитюк показала своего бойфренда

Телеведущая поделилась итогами минувшего года.

Леся Никитюк показала по-настоящему Леся Никитюк показала по-настоящему "зимнее" фото

Ведущая поделилась свежим снимком.

Леся Никитюк порадовала фанатов ярким фото Леся Никитюк порадовала фанатов ярким фото

Ведущая решила эффектно напомнить о себе.

Леся Никитюк покорила своей красотой в платье-комбинации Леся Никитюк покорила своей красотой в платье-комбинации

Телеведущая порадовала поклонников новым снимком.

Леся Никитюк восхитила романтичным образом Леся Никитюк восхитила романтичным образом

Леся Никитюк поделилась с подписчиками новым снимком.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх