Раздел: Культура
Леся Никитюк не на шутку заинтриговала поклонников
Ведущая опубликовала свежий снимок.
Телеведущая улетела в другую страну.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Леся Никитюк загадала загадку своим подписчикам. Звезда опубликовала фото на фоне самолета и предложила угадать, в какую страну и город она летит.
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Для перелета Леся выбрала стильный аутфит. Никитюк облачилась в бежевую водолазку, черные брюки, черную дубленку и оригинальные ботинки.
Телеведущая улетела в другую страну.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Леся Никитюк загадала загадку своим подписчикам. Звезда опубликовала фото на фоне самолета и предложила угадать, в какую страну и город она летит.
Читайте также: Регина Тодоренко шокировала поклонников внешним видом
Для перелета Леся выбрала стильный аутфит. Никитюк облачилась в бежевую водолазку, черные брюки, черную дубленку и оригинальные ботинки.
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