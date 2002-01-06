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Раздел: Культура  
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Уилл Смит поздравил свою королеву

Уилл Смит поздравил свою королевуСмит опубликовал в микроблоге милую фотографию со свадьбы с женой, которая состоялась в 1997 году.

Легендарный и знаменитый во всем мире американский актер Уилл Смит нежно и трогательно поздравил свою возлюбленную супругу с годовщиной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

На своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» голливудский актер опубликовал раритетный архивный снимок, сделанный 20 лет назад во время его церемонии бракосочетания с Джадой Пинкетт-Смит. Трогательную фотографию Уилл снабдил очень нежными словами в адрес жены:

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«Я рад быть мужчиной твоей мечты. Это делает меня счастливым. Я узнал, что любовь — это умение слышать. Любовь — это самоотдача. Любовь — это свобода. С юбилеем! Моя королева! » — написал артист.
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 Теги: Уилл Смит, жена

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Сегодня, 08:16 » Автор: Наталья Кошелева
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