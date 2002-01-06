Раздел: Культура
Рита Ора показала пышную грудь в соблазнительном белье
На это стоит посмотреть.
Британская актриса и певица соблазнила сторонников аппетитным бюстом в красной нижнем белье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Ох, эта Рита! 27-летняя звезда поделилась в соцсети пикантным снимком, на котором позирует в кружевном бюстгальтере от известной марки Tezenis.
Стоимость такого соблазнительного красного бра всего 20 английских фунтов стерлингов (764 гривен).
На фото, кстати, Ора изображена без макияжа. Однако внимание фанатов знаменитости приковано к ее аппетитного бюста.
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А как тебе такая откровенность от горячей Риты Оры?
Британская актриса и певица соблазнила сторонников аппетитным бюстом в красной нижнем белье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Ох, эта Рита! 27-летняя звезда поделилась в соцсети пикантным снимком, на котором позирует в кружевном бюстгальтере от известной марки Tezenis.
Стоимость такого соблазнительного красного бра всего 20 английских фунтов стерлингов (764 гривен).
На фото, кстати, Ора изображена без макияжа. Однако внимание фанатов знаменитости приковано к ее аппетитного бюста.
Читайте также: Александр Пономарев раскрыл свой главный секрет
А как тебе такая откровенность от горячей Риты Оры?
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