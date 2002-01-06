» » Рита Ора показала пышную грудь в соблазнительном белье
Раздел: Культура  
0

Рита Ора показала пышную грудь в соблазнительном белье

Рита Ора показала пышную грудь в соблазнительном бельеНа это стоит посмотреть.

Британская актриса и певица соблазнила сторонников аппетитным бюстом в красной нижнем белье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Ох, эта Рита! 27-летняя звезда поделилась в соцсети пикантным снимком, на котором позирует в кружевном бюстгальтере от известной марки Tezenis.

Стоимость такого соблазнительного красного бра всего 20 английских фунтов стерлингов (764 гривен).

На фото, кстати, Ора изображена без макияжа. Однако внимание фанатов знаменитости приковано к ее аппетитного бюста.

Читайте также: Александр Пономарев раскрыл свой главный секрет

А как тебе такая откровенность от горячей Риты Оры?

Рита Ора показала пышную грудь в соблазнительном белье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Рита Ора, культура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:31 » Автор: Наталия Невская
     1615
     0

Похожие новости по теме

Рита Ора показала пышную грудь в соблазнительном платье Рита Ора показала пышную грудь в соблазнительном платье

Оно прекрасно подчеркнуло длинные ноги певицы.

Украинская певица показала фигуру в кружевном белье Украинская певица показала фигуру в кружевном белье

Исполнительница продемонстрировала стройную фигуру.

Вера Брежнева похвасталась пышными формами в нижнем белье Вера Брежнева похвасталась пышными формами в нижнем белье

Певица показала роскошный бюст в кружевном бюстгальтере.

Оля Полякова поделилась пикантным снимком Оля Полякова поделилась пикантным снимком

Певица опубликовала фото в нижнем белье.

Сексуальная Loboda показала фото в кружевном белье Сексуальная Loboda показала фото в кружевном белье

Певица в нижнем белье снялась в пикантном фотосете.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх