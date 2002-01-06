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Раздел: Культура  
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Фанаты заподозрили пополневшую Эмилию Кларк в беременности

Фанаты заподозрили пополневшую Эмилию Кларк в беременностиФанаты в Twitter заподозрили пополневшую Эмилию Кларк в сюжетной беременности.

Предполагают, что актриса готовится сыграть Дейенерис, у которой будет ребёнок от племянника - Джона Сноу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.info.

В Сеть попали фотографии Эмилии Кларк, посетившей 75-е вручение "Золотого глобуса". Фанаты отметили, что актриса набрала вес. Это может оказаться намёком на сюжет 8 сезон "Игры престолов", который выйдет в 2019.

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Мысли поклонников сериала давно крутятся вокруг сюжетного поворота с ребёнком последних Таргариенов. Пока это остаётся неподтверждённой теорией.
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 Теги: Эмилия Кларк, беременность, фанаты

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Сегодня, 08:16 » Автор: Наталья Кошелева
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