Раздел: Культура
Фанаты заподозрили пополневшую Эмилию Кларк в беременности
Фанаты в Twitter заподозрили пополневшую Эмилию Кларк в сюжетной беременности.
Предполагают, что актриса готовится сыграть Дейенерис, у которой будет ребёнок от племянника - Джона Сноу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.info.
В Сеть попали фотографии Эмилии Кларк, посетившей 75-е вручение "Золотого глобуса". Фанаты отметили, что актриса набрала вес. Это может оказаться намёком на сюжет 8 сезон "Игры престолов", который выйдет в 2019.
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Мысли поклонников сериала давно крутятся вокруг сюжетного поворота с ребёнком последних Таргариенов. Пока это остаётся неподтверждённой теорией.
Предполагают, что актриса готовится сыграть Дейенерис, у которой будет ребёнок от племянника - Джона Сноу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.info.
В Сеть попали фотографии Эмилии Кларк, посетившей 75-е вручение "Золотого глобуса". Фанаты отметили, что актриса набрала вес. Это может оказаться намёком на сюжет 8 сезон "Игры престолов", который выйдет в 2019.
Читайте также: Известную украинскую певицу заподозрили в беременности
Мысли поклонников сериала давно крутятся вокруг сюжетного поворота с ребёнком последних Таргариенов. Пока это остаётся неподтверждённой теорией.
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