Раздел: Культура
Тина Кароль удивила стройными ногами в обтягивающем платье
У певицы идеальные формы.
Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем микроблоге серию фото в шикарном платье, подчеркивающем идеальную фигуру.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Таким образом девушка решила привлечь внимание к премьере телепередами «Голос країни», которая состоится 28 января на одном из центральных телеканалов.
Читайте также: Притягательная и манящая: Наталья Могилевская удивила поклонников
Три фотографии в облегающем бежевом платье в стиле ретро порадовали подписчиков звезды, которые заявили, что снимки даже слишком шикарные.
Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем микроблоге серию фото в шикарном платье, подчеркивающем идеальную фигуру.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Таким образом девушка решила привлечь внимание к премьере телепередами «Голос країни», которая состоится 28 января на одном из центральных телеканалов.
Читайте также: Притягательная и манящая: Наталья Могилевская удивила поклонников
Три фотографии в облегающем бежевом платье в стиле ретро порадовали подписчиков звезды, которые заявили, что снимки даже слишком шикарные.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
4045
0
Оставьте свой комментарий