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Раздел: Культура  
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Тина Кароль удивила стройными ногами в обтягивающем платье

Тина Кароль удивила стройными ногами в обтягивающем платьеУ певицы идеальные формы.

Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем микроблоге серию фото в шикарном платье, подчеркивающем идеальную фигуру.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Таким образом девушка решила привлечь внимание к премьере телепередами «Голос країни», которая состоится 28 января на одном из центральных телеканалов.

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Три фотографии в облегающем бежевом платье в стиле ретро порадовали подписчиков звезды, которые заявили, что снимки даже слишком шикарные.

Тина Кароль удивила стройными ногами в обтягивающем платье
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 Теги: Тина Кароль, культура

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Сегодня, 20:05 » Автор: Наталия Невская
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