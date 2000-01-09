Раздел: Культура
Гайтана показала подросшую дочурку
Украинская певица Гайтана снова порадовала поклонников фотографией дочурки Николь Сапфир.
Полугодовалая кроха уже заметно подросла, судя по фото, которое 38-летняя артистка разместила в своем микроблоге.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на WomanEL.
На снимке малышка сидит в своей кроватке в традиционной рождественской шапочке Санта-Клауса.
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Этим трогательным кадром исполнительница поздравила своих подписчиков с Рождеством.
Полугодовалая кроха уже заметно подросла, судя по фото, которое 38-летняя артистка разместила в своем микроблоге.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на WomanEL.
На снимке малышка сидит в своей кроватке в традиционной рождественской шапочке Санта-Клауса.
Читайте также: Оля Фреймут показала подросшую красавицу-дочь
Этим трогательным кадром исполнительница поздравила своих подписчиков с Рождеством.
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