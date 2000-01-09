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Раздел: Культура  
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Гайтана показала подросшую дочурку

Гайтана показала подросшую дочуркуУкраинская певица Гайтана снова порадовала поклонников фотографией дочурки Николь Сапфир.

Полугодовалая кроха уже заметно подросла, судя по фото, которое 38-летняя артистка разместила в своем микроблоге.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на WomanEL.

На снимке малышка сидит в своей кроватке в традиционной рождественской шапочке Санта-Клауса.

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Этим трогательным кадром исполнительница поздравила своих подписчиков с Рождеством.
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 Теги: Гайтана, дочь

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Сегодня, 08:16 » Автор: Наталья Кошелева
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