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Продюсер Олега Винника сделал громкое заявление

Продюсер Олега Винника сделал громкое заявлениеПосле очередного инсульта матери Олег Винник неоднократно просил прессу и поклонников не вторгаться в его личную жизнь.

Продюсер популярного украинского певца Олега Винника Александр Горбенко, уличив журналистов ТСН в бесцеремонности, принял решение прекратить всякое сотрудничество с телеканалом 1+1. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!

10 января в телеэфире вышел сюжет об Олеге Виннике, где, по словам продюсера артиста, были перекручены факты из личной жизни певца.

"Обращусь к руководству телеканала 1+1 и редакторам ТСН. Странно писать этот пост, но так или иначе выразить свою позицию и позицию артиста считаю необходимым. В сюжете вы целенаправленно, бесцеремонно влезли в личную жизнь артиста, оскорбили его честь и достоинство, поэтому мне придется расставить точки над «і». Начну с того, что любого рода конфликты, недоразумения, во взаимоотношениях с 1+1 отсутствуют. Когда выпускаются подобные, откровенно заказные сюжеты, необходимо разобраться в причинах", - отреагировал Александр Горбенко.

Съемочная группа приехала на родину музыканта. Не получив нужных им комментариев от односельчан исполнителя, решили выведать информацию у жителей соседнего населенного пункта. Продюсер Олега Винника заявляет, что в сюжете много несоответствий.

"5 января, когда ваша съемочная бригада с микрофонами и камерами повисла на заборе родительского дома Олега, я выехал из Киева в направлении села. Проехал везде, где вы наследили, ни один приличный человек не согласился отвечать на ваши вопросы, но командировку и два съемочных дня оправдать нужно, поэтому слепили сюжет из того что было. Даже историю песни «Нино» за уши притянули. Сто раз Олег в интервью подробно все рассказывал. Испугали девушку в магазине, сами все придумали и сами поверили. Сенсацию из бреда слепили. Но это все лирика. Опровержением лживой информации, распространенной посредством программы ТСН, защитой чести и достоинства гражданина Украины Олега Винника займутся юристы", - подчеркнул Горбенко.

Накануне нового года мама Олега перенесла очередной инсульт и 20 дней находилась в реанимации, по причине того, что неизвестная персона у ворот выпрашивала номер телефона артиста. После чего музыкант неоднократно в интервью просил прессу и поклонников воздержаться от визитов и подобных проявлений любопытства и любви.

"28 декабря Олег приехал навестить и поздравить с наступающими праздниками маму и родных, уехал 29-го в Киев для подготовки к финальному прямому эфиру «Х-фактор» 30 декабря. В этот же день, в знак благодарности, в комнату отдыха пациентов районной больницы г. Жашков был доставлен и установлен большой LCD телевизор. Это было за неделю до вашего визита, и вы смеете утверждать, что Олег не бывает на родине и не приезжает к родственникам. К вопросу о благотворительности. Мы не ведем «Список добрых дел», не участвуем в громких благотворительных аукционах и мероприятиях. С артистом ежегодно обсуждается бюджет благотворительного фонда, в штате есть человек, который занимается адресной помощью, помогаем людям в меру своих возможностей, но нигде и никогда не будем кричать об этом. Мои слова вам подтвердят десятки людей из окопов, медучреждений, православных и общественных организаций", - написал продюсер.

Напоследок Александр Горбенко заявил о прекращении всякого рода сотрудничества с телеканалом 1+1.

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"Сложно не согласиться, что Олег Винник является самой рейтинговой персоной на телевидении Украины. Любое проявление и инфоповод с его именем вызывает огромный интерес со стороны зрителей и высокие рейтинги. Олег Винник по телефону озвучил мне свою позицию: мы прекращаем сотрудничество с телеканалом 1+1 и всеми проектами, которые транслируются на данном канале", - подытожил он.

Продюсер Олега Винника сделал громкое заявление
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 Теги: Олег Винник, скандал

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Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
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