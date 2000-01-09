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Раздел: Культура  
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Победитель конкурса "Евровидения"-2017 выписан из больницы

Победитель конкурса "Евровидения"-2017 выписан из больницы Португальский певец Сальвадор Собрал, которому пересадили сердце, прошёл курс лечения и выписан из больницы

Победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2017", португальский певец Сальвадор Собрал выписан из больницы после операции по пересадке сердца.Об этом пишет El Mundo.

Собрал провел в больнице в Лиссабоне четыре месяца. Его выписали спустя месяц после операции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Как отметили врачи, выздоровление певца идет удовлетворительными темпами.

В Instagram Собрала сообщается, что он вернулся домой из больницы во второй половине дня 11 января. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что в послеоперационный период певцу противопоказано общение с большим количеством людей.

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"Сальвадора Собрала во второй половине дня 11 января выписали из больницы. Как обычно, в послеоперационном периоде трансплантации поддерживается ограничение воздействия большого числа людей. Давайте избежим объятий.... Скоро у нас появятся новости о возвращении на сцену", - сказано в сообщении.
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Сегодня, 00:09 » Автор: Ярослав Яковенко
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