Раздел: Культура
Певица СолоХа поразила пикантным снимком
Жаркая штучка.
Украинская певица СолоХа порадовала поклонников пикантным фото. Соответствующий снимок артистка опубликовала на странице в социальной сети Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
На фото певица позирует, сидя в кабриолете. СолоХа выбрала откровенный комплект белья для фотосессии – черное кружево в сочетании с тканью телесного цвета. Свой образ певица дополнила черной шелковой повязкой на голову и яркой красной помадой. В итоге получился образ pin-up girl.
В комментариях поклонники выразили свое восхищение образом певицы.
“Потрясающе”, – пишут в сети.
“Как классно снято”, – похвалили пользователи.
“Изумительный кадр!” – восхитились в комментариях.
“Глаз не оторвать”, – пишут поклонники певицы.
“Твой снимок – настоящий шедевр”, – отметили они.
“Шедеврально”, – восхищаются в сети.
“Браво автору! Ухватил и сохранил замечательный кадр. Мне нравится, как все получились”, – отметили пользователи.
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“Захватывающе!” – добавили юзеры.
Украинская певица СолоХа порадовала поклонников пикантным фото. Соответствующий снимок артистка опубликовала на странице в социальной сети Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
На фото певица позирует, сидя в кабриолете. СолоХа выбрала откровенный комплект белья для фотосессии – черное кружево в сочетании с тканью телесного цвета. Свой образ певица дополнила черной шелковой повязкой на голову и яркой красной помадой. В итоге получился образ pin-up girl.
В комментариях поклонники выразили свое восхищение образом певицы.
“Потрясающе”, – пишут в сети.
“Как классно снято”, – похвалили пользователи.
“Изумительный кадр!” – восхитились в комментариях.
“Глаз не оторвать”, – пишут поклонники певицы.
“Твой снимок – настоящий шедевр”, – отметили они.
“Шедеврально”, – восхищаются в сети.
“Браво автору! Ухватил и сохранил замечательный кадр. Мне нравится, как все получились”, – отметили пользователи.
Читайте также: Соблазнительная Даша Астафьева показала фигуру в купальнике
“Захватывающе!” – добавили юзеры.
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