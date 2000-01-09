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Раздел: Культура  
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Певица СолоХа поразила пикантным снимком

Певица СолоХа поразила пикантным снимком Жаркая штучка.

Украинская певица СолоХа порадовала поклонников пикантным фото. Соответствующий снимок артистка опубликовала на странице в социальной сети Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

На фото певица позирует, сидя в кабриолете. СолоХа выбрала откровенный комплект белья для фотосессии – черное кружево в сочетании с тканью телесного цвета. Свой образ певица дополнила черной шелковой повязкой на голову и яркой красной помадой. В итоге получился образ pin-up girl.

В комментариях поклонники выразили свое восхищение образом певицы.

“Потрясающе”, – пишут в сети.

“Как классно снято”, – похвалили пользователи.

“Изумительный кадр!” – восхитились в комментариях.

“Глаз не оторвать”, – пишут поклонники певицы.

“Твой снимок – настоящий шедевр”, – отметили они.

“Шедеврально”, – восхищаются в сети.

“Браво автору! Ухватил и сохранил замечательный кадр. Мне нравится, как все получились”, – отметили пользователи.

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“Захватывающе!” – добавили юзеры.

Певица СолоХа поразила пикантным снимком
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 Теги: СолоХа, культура

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Сегодня, 21:00 » Автор: Наталия Невская
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