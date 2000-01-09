Раздел: Культура
Тина Кароль заворожила фанатов редкими фотографиями
Певица показала в Инстаграме кадры из своей фото-книги.
Некоторое время назад Тина Кароль презентовала собственную фото-книгу, которую может купить каждый желающий. А тем, кто хочет наслаждаться красотой певицы, но не в состоянии приобрести книгу, в социальной сети регулярно показывают отдельные завораживающие кадры, от которых невозможно оторвать глаз, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Буквально час назад на официальной страничке Тины Кароль в Инстаграме появились три совершенно отличающиеся друг от друга фото.
На первом снимке Тина запечатлена на зеленой траве в нежном платье с объемными розами, на втором - она лежит на кровати с распущенными волосами и в черном платьице со звездочками, игриво заглядывая в объектив камеры, на третьем - артистка позирует в тумане в необыкновенном платье, подчеркивающем ее аппетитную фигуру, на фоне особняка.
Читайте также: Ольга Горбачева порадовала свежим фото с младшей дочкой
Фанаты Кароль не поскупились на лайки и комплименты, которыми в прямом смысле слова завалили ленту комментариев и личную почту певицы.
Некоторое время назад Тина Кароль презентовала собственную фото-книгу, которую может купить каждый желающий. А тем, кто хочет наслаждаться красотой певицы, но не в состоянии приобрести книгу, в социальной сети регулярно показывают отдельные завораживающие кадры, от которых невозможно оторвать глаз, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Буквально час назад на официальной страничке Тины Кароль в Инстаграме появились три совершенно отличающиеся друг от друга фото.
На первом снимке Тина запечатлена на зеленой траве в нежном платье с объемными розами, на втором - она лежит на кровати с распущенными волосами и в черном платьице со звездочками, игриво заглядывая в объектив камеры, на третьем - артистка позирует в тумане в необыкновенном платье, подчеркивающем ее аппетитную фигуру, на фоне особняка.
Читайте также: Ольга Горбачева порадовала свежим фото с младшей дочкой
Фанаты Кароль не поскупились на лайки и комплименты, которыми в прямом смысле слова завалили ленту комментариев и личную почту певицы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1524
0
Оставьте свой комментарий