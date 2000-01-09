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Раздел: Культура  
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Тина Кароль заворожила фанатов редкими фотографиями

Тина Кароль заворожила фанатов редкими фотографиямиПевица показала в Инстаграме кадры из своей фото-книги.

Некоторое время назад Тина Кароль презентовала собственную фото-книгу, которую может купить каждый желающий. А тем, кто хочет наслаждаться красотой певицы, но не в состоянии приобрести книгу, в социальной сети регулярно показывают отдельные завораживающие кадры, от которых невозможно оторвать глаз, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Буквально час назад на официальной страничке Тины Кароль в Инстаграме появились три совершенно отличающиеся друг от друга фото.

На первом снимке Тина запечатлена на зеленой траве в нежном платье с объемными розами, на втором - она лежит на кровати с распущенными волосами и в черном платьице со звездочками, игриво заглядывая в объектив камеры, на третьем - артистка позирует в тумане в необыкновенном платье, подчеркивающем ее аппетитную фигуру, на фоне особняка.

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Фанаты Кароль не поскупились на лайки и комплименты, которыми в прямом смысле слова завалили ленту комментариев и личную почту певицы.

Тина Кароль заворожила фанатов редкими фотографиями
Тина Кароль заворожила фанатов редкими фотографиями
Тина Кароль заворожила фанатов редкими фотографиями
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Сегодня, 08:44 » Автор: Ирина Юрьева
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