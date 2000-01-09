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Раздел: Культура  
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Настю Каменских искупали в комплиментах за роскошный образ

Настю Каменских искупали в комплиментах за роскошный образПевица поделилась новым селфи в Инстаграме.

Сейчас Настя Каменских находится в Майами. Отдыхает она там или работает - неизвестно, но поклонники уверены, что певица совмещает приятное с полезным, тем более, что с ней рядом Потап и Позитив со своей супругой Анной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

В соцсеть Настя Каменских выложила новое фото, на котором продемонстрировала природную красоту, от которой теперь глаза оторвать не могут ее многочисленные подписчики. Также, артистка засветила открытое декольте, что порадовало мужскую половину фолловеров в Инстаграме.

Новую фотку Насти Каменских лайкнули более 82 тысяч пользователей социальной сети, а в комментариях певицу искупали в комплиментах за сногсшибательный образ.

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"Красавица!", "Ты вообще круть! Загляденье наше!", "Дуже вродлива дівчина!!!", "Очень красивая, как всегда!", - такими комментариями кишит лента под селфи Насти.
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Сегодня, 07:20 » Автор: Ирина Юрьева
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