Раздел: Культура
Блейк Лайвли шокировала неожиданным образом
Девушка готовится к новому фильму.
Голливудская актриса Блейк Лайвли ради роли в фильме "Секция ритма" согласились на кардинальную смену имиджа, передает Хроника.ифо со ссылкой на 24tv.ua.
На съемочной площадке Блейк Лайвли папарацци сфотографировали в образе брюнетки с короткими волосами. И это при том, что последние несколько лет актриса была блондинкой с длинными волосами.
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По сюжету картины, героиня Блейк Стефани от одного из журналистов узнает, что авиакатастрофа, в которой погибла ее семья, была не случайной. После этого смыслом жизни Стефани становится месть. Партнером Лайвли по кадру стал Джуд Лоу. Премьера намечена на 21 февраля 2019 года.
Голливудская актриса Блейк Лайвли ради роли в фильме "Секция ритма" согласились на кардинальную смену имиджа, передает Хроника.ифо со ссылкой на 24tv.ua.
На съемочной площадке Блейк Лайвли папарацци сфотографировали в образе брюнетки с короткими волосами. И это при том, что последние несколько лет актриса была блондинкой с длинными волосами.
Читайте также: Блейк Лайвли в экстремальном мини пришла на вручение кинопремии
По сюжету картины, героиня Блейк Стефани от одного из журналистов узнает, что авиакатастрофа, в которой погибла ее семья, была не случайной. После этого смыслом жизни Стефани становится месть. Партнером Лайвли по кадру стал Джуд Лоу. Премьера намечена на 21 февраля 2019 года.
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