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Раздел: Культура  
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Бритни Спирс похвасталась подросшими сыновьями

Бритни Спирс похвасталась подросшими сыновьямиАмериканская поп-принцесса похвасталась фотографиями, на которых запечатлены её сыновья.

Можно также заметить, на сколько они выросли.

Популярная американская певица Бритни Спирс, которая сейчас отдыхает на Гавайских островах, продолжает делиться яркими снимками, пишет Хроника.инфо о ссылкой на Ивона.

На личной страничке в соцсети звездная мама опубликовала милое фото, на котором запечатлена вместе со своими сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом в бассейне.

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Бритни Спирс подписала фото следующими словами: Так весело в этом прекрасном месте.

Бритни Спирс похвасталась подросшими сыновьями

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 Теги: Бритни Спирс

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Сегодня, 07:58 » Автор: Ирина Юрьева
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