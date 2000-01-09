Раздел: Культура
Бритни Спирс похвасталась подросшими сыновьями
Американская поп-принцесса похвасталась фотографиями, на которых запечатлены её сыновья.
Можно также заметить, на сколько они выросли.
Популярная американская певица Бритни Спирс, которая сейчас отдыхает на Гавайских островах, продолжает делиться яркими снимками, пишет Хроника.инфо о ссылкой на Ивона.
На личной страничке в соцсети звездная мама опубликовала милое фото, на котором запечатлена вместе со своими сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом в бассейне.
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Бритни Спирс подписала фото следующими словами: Так весело в этом прекрасном месте.
Можно также заметить, на сколько они выросли.
Популярная американская певица Бритни Спирс, которая сейчас отдыхает на Гавайских островах, продолжает делиться яркими снимками, пишет Хроника.инфо о ссылкой на Ивона.
На личной страничке в соцсети звездная мама опубликовала милое фото, на котором запечатлена вместе со своими сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом в бассейне.
Читайте также: Жанна Бадоева разоткровенничалась о личной жизни
Бритни Спирс подписала фото следующими словами: Так весело в этом прекрасном месте.
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