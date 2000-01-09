Раздел: Культура
Виктория Бекхэм тратит баснословные суммы на ежедневный уход за собой
Знаменитость рассказала об уходе за своей кожей и волосами
Знаменитая экс-солистка группы Spice Girls и дизайнер, 42-летняя Виктория Бекхэм в интервью изданию Into The Gloss рассказала о том, как она ухаживает за собой. Каждый день звезда тратит более 1600 долларов (примерно 45 000 гривен) на уход за собой: приблизительно 876 долларов (24 700 грн) на уход за кожей, 500 долларов (14 000 грн) на макияж, 167 долларов (4700 грн) на уход за телом и 90 долларов (2500 грн) на уход за волосами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Виктория призналась, что из-за частых гастролей и смены макияжа ее кожа лица часто страдала, но когда график работы звезды стал более спокойным и Виктория перешла на более плавный темп жизни, она смогла нормализовать состояние своей кожи и составить четкую программу по уходу за собой.
"К счастью, мне уже не нужно так часто беспокоиться по поводу состояния моей кожи лица, ведь теперь я точно знаю, какие продукты для ухода и какая именно косметика подходят мне, это приходит со временем. Нужно пробовать разные варианты, чтобы подобрать то, что вам нужно", - объяснила знаменитость.
Виктория старается очищать свою кожу с помощью активатора стволовых клеток от бренда Sarah Chapman, основа для макияжа у Бекхэм от Estée Lauder, звезда также пользуется очищающими салфетками для лица от марки Bioderma. Виктория использует сразу два средства для очистки лица от брендов Ultimate Cleanse и Sarah Chapman. Бекхэм заканчивает свой процесс по уходу за кожей с помощью увлажняющей макси от Sarah Chapman 3D, нефритового валика и увлажняющего лосьона La Mer's.
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Ее лосьон для ухода за кожей – обычно от бренда Weleda Skin Food, который знаменитость смешивает с кокосовым маслом. Виктория призналась, что обычно она доверяет уход за своими волосами профессионалам в салоне, но часто пользуется ежедневным шампунем и кондиционером от Oribe.
Знаменитая экс-солистка группы Spice Girls и дизайнер, 42-летняя Виктория Бекхэм в интервью изданию Into The Gloss рассказала о том, как она ухаживает за собой. Каждый день звезда тратит более 1600 долларов (примерно 45 000 гривен) на уход за собой: приблизительно 876 долларов (24 700 грн) на уход за кожей, 500 долларов (14 000 грн) на макияж, 167 долларов (4700 грн) на уход за телом и 90 долларов (2500 грн) на уход за волосами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Виктория призналась, что из-за частых гастролей и смены макияжа ее кожа лица часто страдала, но когда график работы звезды стал более спокойным и Виктория перешла на более плавный темп жизни, она смогла нормализовать состояние своей кожи и составить четкую программу по уходу за собой.
"К счастью, мне уже не нужно так часто беспокоиться по поводу состояния моей кожи лица, ведь теперь я точно знаю, какие продукты для ухода и какая именно косметика подходят мне, это приходит со временем. Нужно пробовать разные варианты, чтобы подобрать то, что вам нужно", - объяснила знаменитость.
Виктория старается очищать свою кожу с помощью активатора стволовых клеток от бренда Sarah Chapman, основа для макияжа у Бекхэм от Estée Lauder, звезда также пользуется очищающими салфетками для лица от марки Bioderma. Виктория использует сразу два средства для очистки лица от брендов Ultimate Cleanse и Sarah Chapman. Бекхэм заканчивает свой процесс по уходу за кожей с помощью увлажняющей макси от Sarah Chapman 3D, нефритового валика и увлажняющего лосьона La Mer's.
Читайте также: Дочь Сталлоне в горячем ролике показала все достоинства своей фигуры
Ее лосьон для ухода за кожей – обычно от бренда Weleda Skin Food, который знаменитость смешивает с кокосовым маслом. Виктория призналась, что обычно она доверяет уход за своими волосами профессионалам в салоне, но часто пользуется ежедневным шампунем и кондиционером от Oribe.
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