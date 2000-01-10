Раздел: Культура
Макс Барских примерил строгий образ
Поклонницы в восторге от увиденного, и мечтают побывать на месте модели.
Украинский зажигательный певец Макс Барских радует поклонников не только своей музыкальной карьерой, но и удачно пользуется модельной внешностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На днях певец снялся в топовой фотосессии для новой коллекции Лилии Литковской. На снимке вместе с моделью мужчина выглядит очень строгим и завораживающим. Его образ украшает черный плащ-пальто. Макс позирует спрятав руки в карманах.
Читайте также: Макс Барских показал, как выглядел в 15 лет
Поклонницы в восторге от увиденного, и мечтают побывать на месте модели.
Украинский зажигательный певец Макс Барских радует поклонников не только своей музыкальной карьерой, но и удачно пользуется модельной внешностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На днях певец снялся в топовой фотосессии для новой коллекции Лилии Литковской. На снимке вместе с моделью мужчина выглядит очень строгим и завораживающим. Его образ украшает черный плащ-пальто. Макс позирует спрятав руки в карманах.
Читайте также: Макс Барских показал, как выглядел в 15 лет
Поклонницы в восторге от увиденного, и мечтают побывать на месте модели.
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