» » Макс Барских примерил строгий образ
Раздел: Культура  
0

Макс Барских примерил строгий образ

Макс Барских примерил строгий образПоклонницы в восторге от увиденного, и мечтают побывать на месте модели.

Украинский зажигательный певец Макс Барских радует поклонников не только своей музыкальной карьерой, но и удачно пользуется модельной внешностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

На днях певец снялся в топовой фотосессии для новой коллекции Лилии Литковской. На снимке вместе с моделью мужчина выглядит очень строгим и завораживающим. Его образ украшает черный плащ-пальто. Макс позирует спрятав руки в карманах.

Читайте также: Макс Барских показал, как выглядел в 15 лет

Поклонницы в восторге от увиденного, и мечтают побывать на месте модели.

Макс Барских примерил строгий образ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Макс Барских, наряд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
     1238
     0

Похожие новости по теме

Макс Барских показал пикантное фото Макс Барских показал пикантное фото

Украинский певец Макс Барских выложил в соцсети фото, на котором позирует в черной накидке на голом теле.

Макс Барских показал, с кем проводит летние каникулы Макс Барских показал, с кем проводит летние каникулы

Как оказалось, известный певец отдыхает вместе с подругой детства.

Макс Барских показал фото с солисткой «ВИАГры» Макс Барских показал фото с солисткой «ВИАГры»

Недавно в прессе появилась информация, что Макс Барских и Миша Романова расстались.

Макс Барских показал, как выглядел в 15 лет Макс Барских показал, как выглядел в 15 лет

Макс Барских опубликовал снимок, где совсем ещё юный.

Макс Барских порадовал женщин пикантным селфи Макс Барских порадовал женщин пикантным селфи

Певец отмечает День рождения.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх