Ким Кардашьян в третий раз стала мамой

У Ким и Канье родилась девочка



Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз. Суррогатная мать, которая вынашивала малыша звезд, родила в понедельник, 15 января. У Ким и Канье родилась девочка, пишет



По информации TMZ, женщина, родившая ребенка пары, живет в Сан-Диего.



Ким Кардашьян также поделилась в Instagram радостной новостью.



"Мы невероятно благодарны суррогатной матери, которая осуществила нашу мечту", – написала телезвезда.



Ким и Канье воспитывают четырехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сейнта.



Напомним, на обустройство детской Ким Кардашьян потратила порядка $500 тысяч.В эту сумму вошли дизайнерская кроватка Dolce Notte, а также расписанная вручную колыбель, гардероб и стулья для детской общей стоимостью в $40 тыс. Из первых игрушек для новорожденной – лошадка-качалка с кристаллами Swarovski и плюшевый мишка Louis Vuitton с ценником в $170 тысяч.



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37-летняя звезда "Семейства Кардашьян" все еще не довольна своей фигурой, поэтому хочет прибегнуть к хирургическому вмешательству в этом году. Ким может зайти слишком далеко в своих попытках добиться идеальной внешности, а ее одержимость пластикой приобретает нездоровые масштабы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз. Суррогатная мать, которая вынашивала малыша звезд, родила в понедельник, 15 января. У Ким и Канье родилась девочка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня По информации TMZ, женщина, родившая ребенка пары, живет в Сан-Диего.Ким Кардашьян также поделилась в Instagram радостной новостью."Мы невероятно благодарны суррогатной матери, которая осуществила нашу мечту", – написала телезвезда.Ким и Канье воспитывают четырехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сейнта.Напомним, на обустройство детской Ким Кардашьян потратила порядка $500 тысяч.В эту сумму вошли дизайнерская кроватка Dolce Notte, а также расписанная вручную колыбель, гардероб и стулья для детской общей стоимостью в $40 тыс. Из первых игрушек для новорожденной – лошадка-качалка с кристаллами Swarovski и плюшевый мишка Louis Vuitton с ценником в $170 тысяч.37-летняя звезда "Семейства Кардашьян" все еще не довольна своей фигурой, поэтому хочет прибегнуть к хирургическому вмешательству в этом году. Ким может зайти слишком далеко в своих попытках добиться идеальной внешности, а ее одержимость пластикой приобретает нездоровые масштабы.



