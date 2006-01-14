Раздел: Культура
Ким Кардашьян в третий раз стала мамой
У Ким и Канье родилась девочка
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз. Суррогатная мать, которая вынашивала малыша звезд, родила в понедельник, 15 января. У Ким и Канье родилась девочка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По информации TMZ, женщина, родившая ребенка пары, живет в Сан-Диего.
Ким Кардашьян также поделилась в Instagram радостной новостью.
"Мы невероятно благодарны суррогатной матери, которая осуществила нашу мечту", – написала телезвезда.
Ким и Канье воспитывают четырехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сейнта.
Напомним, на обустройство детской Ким Кардашьян потратила порядка $500 тысяч.В эту сумму вошли дизайнерская кроватка Dolce Notte, а также расписанная вручную колыбель, гардероб и стулья для детской общей стоимостью в $40 тыс. Из первых игрушек для новорожденной – лошадка-качалка с кристаллами Swarovski и плюшевый мишка Louis Vuitton с ценником в $170 тысяч.
Читайте также: Ким Кардашян может в третий раз стать мамой
37-летняя звезда "Семейства Кардашьян" все еще не довольна своей фигурой, поэтому хочет прибегнуть к хирургическому вмешательству в этом году. Ким может зайти слишком далеко в своих попытках добиться идеальной внешности, а ее одержимость пластикой приобретает нездоровые масштабы.
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз. Суррогатная мать, которая вынашивала малыша звезд, родила в понедельник, 15 января. У Ким и Канье родилась девочка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По информации TMZ, женщина, родившая ребенка пары, живет в Сан-Диего.
Ким Кардашьян также поделилась в Instagram радостной новостью.
"Мы невероятно благодарны суррогатной матери, которая осуществила нашу мечту", – написала телезвезда.
Ким и Канье воспитывают четырехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сейнта.
Напомним, на обустройство детской Ким Кардашьян потратила порядка $500 тысяч.В эту сумму вошли дизайнерская кроватка Dolce Notte, а также расписанная вручную колыбель, гардероб и стулья для детской общей стоимостью в $40 тыс. Из первых игрушек для новорожденной – лошадка-качалка с кристаллами Swarovski и плюшевый мишка Louis Vuitton с ценником в $170 тысяч.
Читайте также: Ким Кардашян может в третий раз стать мамой
37-летняя звезда "Семейства Кардашьян" все еще не довольна своей фигурой, поэтому хочет прибегнуть к хирургическому вмешательству в этом году. Ким может зайти слишком далеко в своих попытках добиться идеальной внешности, а ее одержимость пластикой приобретает нездоровые масштабы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
508
0
Оставьте свой комментарий