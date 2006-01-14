Раздел: Культура
Миша Романова оголила бедра в откровенном платье
Горячая штучка!
Откровенное фото певицы Миши Романовой не оставило равнодушным ее фанатов. Снимок набрал тысячи лайков и комментариев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Снимок был опубликован в Инстаграм. Он подчеркивает сексуальность девушки, подчеркивает стройность ее фигуры.
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На снимке девушка облачена в черное элегантное платье, которое подчеркивает все достоинства фигуры.
Откровенное фото певицы Миши Романовой не оставило равнодушным ее фанатов. Снимок набрал тысячи лайков и комментариев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Снимок был опубликован в Инстаграм. Он подчеркивает сексуальность девушки, подчеркивает стройность ее фигуры.
Читайте также: Редкий кадр: Оля Полякова показала снимок из детства
На снимке девушка облачена в черное элегантное платье, которое подчеркивает все достоинства фигуры.
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