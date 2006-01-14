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Раздел: Культура  
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Миша Романова оголила бедра в откровенном платье

Миша Романова оголила бедра в откровенном платьеГорячая штучка!

Откровенное фото певицы Миши Романовой не оставило равнодушным ее фанатов. Снимок набрал тысячи лайков и комментариев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Снимок был опубликован в Инстаграм. Он подчеркивает сексуальность девушки, подчеркивает стройность ее фигуры.

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На снимке девушка облачена в черное элегантное платье, которое подчеркивает все достоинства фигуры.

Миша Романова оголила бедра в откровенном платье
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 Теги: Миша Романова, культура

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Сегодня, 21:29 » Автор: Наталия Невская
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