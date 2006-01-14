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Хэлли Берри появилась на публике без нижнего белья

Хэлли Берри появилась на публике без нижнего белья

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Известная актриса вышла в свет в прозрачном платье 51-летняя актриса Холли Берри недавно появилась на премьере фильма в Торонто, снятого ею совместно с Дэниелом Крейгом.