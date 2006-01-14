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Раздел: Культура  
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Хэлли Берри появилась на публике без нижнего белья

Хэлли Берри появилась на публике без нижнего бельяНесложно заметить, что под туалетом Хэлли нет нижнего белья.

51-летняя голливудская актриса Хэлли Берри, известная по ролям девушки Бонда и Женщины-кошки, шокировала своих поклонников прозрачным платьем на 49-й церемонии награждения NAACP Image Awards, пишет Хроника.инфо со ссылкой на From-UA

Актриса надела полупрозрачное тёмно-красное платье в пол от ливанского дизайнера Reem Acra (среди клиентов бренда Эмили Ратаковски, Анджелина Джоли, Тейлор Свифт).

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Посередине платье прикрыто тонким чёрным кружевом, через которое просвечивают оголённые участки тела актрисы. Несложно заметить, что под туалетом Хэлли нет нижнего белья.

Хэлли Берри появилась на публике без нижнего белья
Хэлли Берри появилась на публике без нижнего белья
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 Теги: Хэлли Берри, белье

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Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
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