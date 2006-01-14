Раздел: Культура
Хэлли Берри появилась на публике без нижнего белья
Несложно заметить, что под туалетом Хэлли нет нижнего белья.
51-летняя голливудская актриса Хэлли Берри, известная по ролям девушки Бонда и Женщины-кошки, шокировала своих поклонников прозрачным платьем на 49-й церемонии награждения NAACP Image Awards, пишет Хроника.инфо со ссылкой на From-UA
Актриса надела полупрозрачное тёмно-красное платье в пол от ливанского дизайнера Reem Acra (среди клиентов бренда Эмили Ратаковски, Анджелина Джоли, Тейлор Свифт).
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Посередине платье прикрыто тонким чёрным кружевом, через которое просвечивают оголённые участки тела актрисы. Несложно заметить, что под туалетом Хэлли нет нижнего белья.
51-летняя голливудская актриса Хэлли Берри, известная по ролям девушки Бонда и Женщины-кошки, шокировала своих поклонников прозрачным платьем на 49-й церемонии награждения NAACP Image Awards, пишет Хроника.инфо со ссылкой на From-UA
Актриса надела полупрозрачное тёмно-красное платье в пол от ливанского дизайнера Reem Acra (среди клиентов бренда Эмили Ратаковски, Анджелина Джоли, Тейлор Свифт).
Читайте также: Холли Берри появилась на публике в прозрачном комбинезоне
Посередине платье прикрыто тонким чёрным кружевом, через которое просвечивают оголённые участки тела актрисы. Несложно заметить, что под туалетом Хэлли нет нижнего белья.
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