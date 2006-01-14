Раздел: Культура
Виталий Козловский засветил мощный торс на пляже
Артист очаровал поклонниц, выставив в Инстаграм свежее пляжное фото.
На днях Виталий Козловский улетел в Таиланд отдыхать. Сначала он лишился своей бороды и усов, но, судя по вчерашнему селфи на пляже "Карон", они быстро отрастут снова.
Буквально несколько минут назад один из самых завидных холостяков Украины похвастался очередным пляжным фото, на котором он запечатлен в шортах. Мощный торс Виталия не оставил поклонниц равнодушными и теперь они расхваливают его в комментариях.
А сам Козловский подписал это фото так: "Говорят, что я @б@@@@й... Ну и что!? Зато счастливый!!!".
Читайте также: Катя Бужинская похвалилась свежими отпускными фото
Не прошло и 10 минут с момента публикации, как пляжное фото полуобнаженного Виталия Козловского лайкнули более 650 инстаграм-пользователей.
На днях Виталий Козловский улетел в Таиланд отдыхать. Сначала он лишился своей бороды и усов, но, судя по вчерашнему селфи на пляже "Карон", они быстро отрастут снова.
Буквально несколько минут назад один из самых завидных холостяков Украины похвастался очередным пляжным фото, на котором он запечатлен в шортах. Мощный торс Виталия не оставил поклонниц равнодушными и теперь они расхваливают его в комментариях.
А сам Козловский подписал это фото так: "Говорят, что я @б@@@@й... Ну и что!? Зато счастливый!!!".
Читайте также: Катя Бужинская похвалилась свежими отпускными фото
Не прошло и 10 минут с момента публикации, как пляжное фото полуобнаженного Виталия Козловского лайкнули более 650 инстаграм-пользователей.
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