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Раздел: Культура  
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Виталий Козловский засветил мощный торс на пляже

Виталий Козловский засветил мощный торс на пляже Артист очаровал поклонниц, выставив в Инстаграм свежее пляжное фото.

На днях Виталий Козловский улетел в Таиланд отдыхать. Сначала он лишился своей бороды и усов, но, судя по вчерашнему селфи на пляже "Карон", они быстро отрастут снова.

Буквально несколько минут назад один из самых завидных холостяков Украины похвастался очередным пляжным фото, на котором он запечатлен в шортах. Мощный торс Виталия не оставил поклонниц равнодушными и теперь они расхваливают его в комментариях.

А сам Козловский подписал это фото так: "Говорят, что я @б@@@@й... Ну и что!? Зато счастливый!!!".

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Не прошло и 10 минут с момента публикации, как пляжное фото полуобнаженного Виталия Козловского лайкнули более 650 инстаграм-пользователей.

Виталий Козловский засветил мощный торс на пляже
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 Теги: Виталий Козловский, пляж, фигура

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Сегодня, 09:24 » Автор: Валерия Янобекова
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