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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина щегольнула в блестящем наряде

Маша Ефросинина щегольнула в блестящем нарядеВедущая выглядит потрясающе.

Телеведущая очаровала своей красотой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Маша Ефросинина показала, как она провела прошлый вечер, пишет storinka.com.ua. Звезда отправилась на светский раут, для чего облачилась в стильный аутфит.

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Поскольку блеск сейчас в моде, Маша надела сверкающий джемпер, черную юбку и поясную сумку из синего бархата. Выглядела Ефросинина очень стильно и модно.

Маша Ефросинина щегольнула в блестящем наряде
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 Теги: Маша Ефросинина, культура

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Сегодня, 21:19 » Автор: Наталия Невская
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