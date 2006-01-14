Раздел: Культура
Маша Ефросинина щегольнула в блестящем наряде
Ведущая выглядит потрясающе.
Телеведущая очаровала своей красотой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Маша Ефросинина показала, как она провела прошлый вечер, пишет storinka.com.ua. Звезда отправилась на светский раут, для чего облачилась в стильный аутфит.
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Поскольку блеск сейчас в моде, Маша надела сверкающий джемпер, черную юбку и поясную сумку из синего бархата. Выглядела Ефросинина очень стильно и модно.
Телеведущая очаровала своей красотой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Маша Ефросинина показала, как она провела прошлый вечер, пишет storinka.com.ua. Звезда отправилась на светский раут, для чего облачилась в стильный аутфит.
Читайте также: Настя Каменских похвасталась свежими снимками с отдыха
Поскольку блеск сейчас в моде, Маша надела сверкающий джемпер, черную юбку и поясную сумку из синего бархата. Выглядела Ефросинина очень стильно и модно.
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