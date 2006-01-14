Раздел: Культура
Ани Лорак удивила новым снимком из Киева
Артистка готовится к своему шоу "Дива"
Украинская певица Ани Лорак, которая большую часть времени проводит в России, находиться сейчас в Киеве, где она готовится к своему грядущему шоу "Дива", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
На своей странице в Instagram скандальная звезда опубликовала фотографию, сделанную во время репетиции. На снимке стоит геолокация "Киев, Украина".
Ани Лорак позирует в репетиционном зале. На ней надеты черные лосины, такого же цвета короткий топ и красная клетчатая рубашка, завязанная под грудью. Таким образом звезда выгодно подчеркнула свой плоский живот. Однако не все пользователи оценили фигуру артистки.
"Очень ждем ваше новое шоу в Украине, Каролина", - пишут в сети. "Отъелась, конечно", - отметили пользователи. "Анечка красотка. Моя самая любимая певица. Вы – супер", - хвалят юзеры. "Молодец, что следит за своим внешним видом", - добавили в сети. "М-да, возраст берет свое", - считают пользователи. Напомним, что опальная украинская певица вернулась на Родину.
Читайте также: Ани Лорак порадовала новым снимком
Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот пост певицы. В комментариях поклонники скандальной артистки спрашивают, будут ли включены другие города в ее график выступлений.
Украинская певица Ани Лорак, которая большую часть времени проводит в России, находиться сейчас в Киеве, где она готовится к своему грядущему шоу "Дива", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
На своей странице в Instagram скандальная звезда опубликовала фотографию, сделанную во время репетиции. На снимке стоит геолокация "Киев, Украина".
Ани Лорак позирует в репетиционном зале. На ней надеты черные лосины, такого же цвета короткий топ и красная клетчатая рубашка, завязанная под грудью. Таким образом звезда выгодно подчеркнула свой плоский живот. Однако не все пользователи оценили фигуру артистки.
"Очень ждем ваше новое шоу в Украине, Каролина", - пишут в сети. "Отъелась, конечно", - отметили пользователи. "Анечка красотка. Моя самая любимая певица. Вы – супер", - хвалят юзеры. "Молодец, что следит за своим внешним видом", - добавили в сети. "М-да, возраст берет свое", - считают пользователи. Напомним, что опальная украинская певица вернулась на Родину.
Читайте также: Ани Лорак порадовала новым снимком
Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот пост певицы. В комментариях поклонники скандальной артистки спрашивают, будут ли включены другие города в ее график выступлений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1525
0
Оставьте свой комментарий