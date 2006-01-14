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Раздел: Культура  
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Зеленский показал необычное фото с отдыха

Зеленский показал необычное фото с отдыхаШоумен поделился «теплым» снимком и добавил комментарий: «А не забраться ли на пальму…»

Интересно, актер решил попробовать себя в роли Тарзана? Или, возможно просто захотел перекусить…бананом например? Или банально привлечь внимания? Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Как бы там ни было – у него получилось! Количество лайков и различных комментариев тому подтверждения, сообщает storinka.com.ua.

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Хочется, сделать акцент, что юморист, не так часто делиться своими мыслями в Instagram. Поэтому «шутка» зашла. Продолжайте, Владимир!

Зеленский показал необычное фото с отдыха
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 Теги: Зеленский, отдых

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Сегодня, 21:03 » Автор: Татьяна Ларина
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